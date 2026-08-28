Teleférico de San Miguelito: Mulino anuncia avance clave para su construcción

Doppelmayr Panama Corp. fue la única empresa que presentó una oferta en el proceso de licitación abierto por el Metro de Panamá.

El proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito avanzó a una nueva etapa luego de que la Comisión Evaluadora emitiera su informe sobre la única propuesta presentada para desarrollar la obra.

El presidente José Raúl Mulino anunció este viernes que la comisión concluyó su evaluación, destacando la propuesta presentada por la empresa austriaca Doppelmayr Panama Corp., especializada en sistemas de transporte por cable.

“¡San Miguelito tendrá su teleférico!”, afirmó Mulino en sus redes sociales, al informar sobre el avance del proceso.

El mandatario destacó que Doppelmayr es una compañía con presencia internacional y aseguró que el proyecto representará una transformación en la movilidad de miles de panameños.

Una propuesta por más de B/.255 millones

Doppelmayr Panama Corp. fue la única empresa que presentó una oferta en el proceso de licitación abierto por el Metro de Panamá.

La propuesta asciende a B/.255,163,788.03, sin incluir ITBMS, y contempla los servicios de diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del sistema, con opción de mantenimiento.

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La presentación de la propuesta no implicaba por sí sola la adjudicación del contrato. Primero debía completarse la evaluación técnica, económica, administrativa y legal correspondiente.

Con la emisión del informe de la Comisión Evaluadora, el proceso entra ahora en una fase decisiva antes de determinar el resultado de la contratación.

Un recorrido de 6.6 kilómetros

El proyecto contempla una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y seis estaciones, con el objetivo de ampliar las alternativas de transporte público y mejorar la conexión entre los distritos de Panamá y San Miguelito.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa de movilidad en sectores donde la topografía y la alta densidad urbana dificultan los desplazamientos terrestres.

El proyecto también contempla su integración con el sistema de transporte existente, incluyendo conexiones con la red del Metro de Panamá.

Segundo intento para construir el teleférico

El avance ocurre después de que el primer proceso de contratación terminara sin recibir propuestas.

El 28 de mayo de 2026, el Metro de Panamá informó que no se recibieron ofertas en la primera licitación, pese a que dos consorcios habían sido precalificados para participar.

Posteriormente, el Gobierno modificó el esquema de contratación y abrió un nuevo proceso bajo la modalidad de licitación por mejor valor, con un precio de referencia de aproximadamente B/.270 millones.

En esta segunda convocatoria, Doppelmayr fue la única empresa que formalizó una propuesta, por lo que el informe de la Comisión Evaluadora representa un nuevo paso para sacar adelante una de las principales obras de movilidad contempladas por el Gobierno.

Por ahora, el proceso debe continuar con las etapas correspondientes antes de que se concrete la adjudicación del contrato.