Temblor en Panamá: Costa Rica instala hospital modular para reforzar atención en Chitré

Delegación costarricense cuenta con ginecólogos, obstetras, insumos médicos y personal de apoyo para brindar asistencia a esta población.

Chitré, Herrera/Una delegación médica de Costa Rica llegó a Panamá la noche del miércoles para apoyar la atención de pacientes afectados por las consecuencias del sismo registrado el pasado 9 de octubre. El equipo se instaló en el estacionamiento del Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, provincia de Herrera.

Tras su llegada, los integrantes de la delegación comenzaron a descargar e instalar los equipos transportados en camiones. En horas de la mañana, los módulos hospitalarios estaban habilitados y el personal médico se encontraba preparado para iniciar las atenciones.

El apoyo busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud en las provincias centrales, mediante una instalación hospitalaria que funciona de manera coordinada con las autoridades sanitarias panameñas.

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La atención incluye servicios especializados de ginecología y obstetricia, dirigidos principalmente a mujeres embarazadas y recién nacidos, en medio de las necesidades surgidas tras el movimiento telúrico.

El director regional de Salud de Herrera, Hilario Correa, explicó que la delegación costarricense cuenta con ginecólogos, obstetras, insumos médicos y personal de apoyo para brindar asistencia a esta población.

Según detalló, la instalación tiene capacidad para atender a cuatro adultos y cuatro niños, y dispone del equipo necesario para desarrollar sus labores.

Con esta cooperación, las autoridades buscan reforzar los servicios médicos en Chitré y ampliar la atención hospitalaria mientras continúan las acciones de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Con información de Eduardo Vega