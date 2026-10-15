CSS espera restablecer algunas atenciones en la policlínica de Chitré luego de evaluaciones por el sismo

Las evaluaciones se realizan con apoyo de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá , personal de la CSS, el Comando Sur y especialistas externos. Para la consulta externa se habilitará un hospital campaña.

Chitré, Herrera/La planta baja de la Policlínica Roberto Ramírez De Diego, de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chitré, Herrera, fue declarada habitable, luego de las inspecciones realizadas en las infraestructuras del edificio; sin embargo esto solo permitirá restablecer los servicios de Radiología, Odontología y Farmacia.

En tanto, la consulta externa continuará brindándose mediante hospitales campaña que se instalarían este miércoles según dio a conocer el director de la CSS, Dino Mon Vásquez.

Mientras avanzan las labores de recuperación, el segundo piso y las áreas superiores del edificio se mantienen parcialmente cerrados, debido a reparaciones pendientes para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

“Es una policlínica emblemática… este edificio que es nuevo. Hemos tenido que cerrar parcialmente el segundo piso y las alas de más arriba, debido a que hay algunas reparaciones que se tienen que hacer antes de que todos estos pisos altos tengan la seguridad que todos nuestros pacientes se merecen”, señaló Mon.

Entre las áreas afectadas están Registros Médicos, Fisioterapia, Radiología y Farmacia.

Las evaluaciones se realizan con apoyo de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá, personal de la CSS, el Comando Sur y especialistas externos.

Como parte de su recorrido por Chitré, Mon Vásquez también visitó el parque Forestal, donde se ofrecen algunos servicios y atención a los pacientes.