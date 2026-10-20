Temblor en Panamá: Diputados proponen moratoria bancaria y ayudas de hasta $5,000 para afectados

Las iniciativas buscan brindar un respiro financiero a las familias, comerciantes, productores y propietarios de negocios turísticos de las provincias afectadas, especialmente en el interior del país.

Ciudad de Panamá/Una moratoria para aliviar los compromisos bancarios, ayudas económicas mensuales de $250 para las familias damnificadas y aportes de hasta $5,000 para pequeños negocios figuran entre las propuestas planteadas por diputados para atender las afectaciones económicas provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Las iniciativas buscan brindar un respiro financiero a las familias, comerciantes, productores y propietarios de negocios turísticos de las provincias afectadas, especialmente en el interior del país, donde numerosas personas enfrentan dificultades para recuperar sus viviendas y reactivar sus actividades económicas.

El diputado Luis Duke explicó que una de las propuestas contempla entregar $250 mensuales a las familias damnificadas durante un periodo determinado. También se plantea otorgar hasta $5,000 a micro, pequeños y medianos empresarios para contribuir a la recuperación de sus negocios, además de establecer una moratoria similar a la aplicada durante la pandemia de covid-19.

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“No solamente un alivio económico para las familias por $250, sino también para poder apoyar a los micro, pequeños empresarios con un apoyo de alrededor de $5,000 para poder levantar sus negocios que se vieron impactados por el tema del terremoto e incluso una moratoria que pueda ponerle una pausa a todas esas deudas por un tiempo”, señaló Duke.

La propuesta de moratoria busca que las personas con compromisos bancarios dispongan de un periodo para reorganizar sus finanzas mientras se recuperan de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico. Sin embargo, las iniciativas mencionadas corresponden a propuestas legislativas y no constituyen beneficios aprobados.

Por su parte, el diputado Lenin Ulate planteó elevar a rango de ley la realización de simulacros anuales, con el propósito de fortalecer la preparación del país ante emergencias y evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones.

Ulate explicó que, aunque esta medida ya está contemplada en un decreto, busca establecerla mediante una ley con adecuaciones que permitan evaluar los tiempos de reacción e identificar las deficiencias que deben corregirse antes de una crisis real.

“Ya esto está en un decreto, pero no se puede quedar así y es por eso que lo estamos elevando a la categoría de ley con esas adecuaciones”, afirmó el diputado.

Entre las medidas también se plantea realizar un censo detallado de las viviendas destruidas o afectadas, así como de los comercios que requieren asistencia, para identificar a los damnificados y determinar sus necesidades.

Los diputados consideran que este registro permitiría orientar los recursos hacia las personas y sectores más perjudicados, con el objetivo de agilizar la entrega de ayudas y contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas por el sismo.

Con información de Yenny Caballero