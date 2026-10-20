Presupuesto 2027: Diputado Pérez Barboni pide priorizar atención a damnificados y aplazar proyectos no esenciales

Pérez Barboni consideró que, ante la situación que enfrentan las comunidades afectadas por el sismo, el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en atender la emergencia antes de retomar proyectos que no considera esenciales.

Ciudad de Panamá/El diputado José Pérez Barboni, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, informó que se enviaron al Ejecutivo recomendaciones para modificar el presupuesto del Estado 2027, con el objetivo de reforzar áreas afectadas por la emergencia del terremoto y redirigir recursos hacia necesidades prioritarias.

En entrevista con Noticias AM, el diputado explicó que entre las propuestas se encuentran asignar más recursos a hospitales afectados, fortalecer al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y atender las necesidades de infraestructura pública, así como reducir gastos que considera no prioritarios.

Pérez Barboni mencionó los hospitales Chicho Fábrega y Cecilio Castillero entre las instalaciones de salud que requieren atención.

También señaló que se plantearon aumentos de entre $3 millones y $5 millones para algunos hospitales, aunque no precisó cómo se distribuirían esos montos.

En el caso de Sinaproc, indicó que se recomendó un incremento de $4 millones: $2 millones para funcionamiento y otros $2 millones para inversión.

El diputado señaló que las recomendaciones fueron remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que debe evaluarlas. Advirtió que el tiempo para conocer la respuesta es limitado, pues, según indicó, quedaban menos de siete sesiones en la Asamblea Nacional y el presupuesto debe aprobarse antes del 30 de octubre.

Reducir viáticos, viajes y otros gastos

El diputado sostuvo que los ajustes deben buscar recursos en otras áreas del presupuesto, en lugar de aumentar el gasto general. Entre las partidas que propuso revisar, mencionó los viáticos, los viajes del presidente de la República y de funcionarios de la Cancillería, el alquiler de autos de lujo y los gastos en consultorías.

También planteó revisar los fondos destinados a pauta y publicidad, así como el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, para redirigir recursos a salud e infraestructura.

Pérez Barboni cuestionó que se mantengan gastos que considera prescindibles mientras hay compromisos pendientes con funcionarios que esperan el pago de sus primas de antigüedad. Como ejemplo, señaló que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) necesita más de $600 mil para cubrir esos pagos, mientras que los reservistas del Servicio de Protección Institucional (SPI) esperan una suma cercana al millón de dólares.

El diputado también criticó los gastos en consultorías cuando, según afirmó, algunas instituciones no ponen en práctica los resultados de esos servicios. No ofreció una cifra consolidada del gasto gubernamental en este renglón.

Priorizar la emergencia

Pérez Barboni consideró que, ante la situación que enfrentan las comunidades afectadas por el sismo, el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en atender la emergencia antes de retomar proyectos que no considera esenciales.

Mencionó iniciativas como el tren y el teleférico, y sostuvo que los recursos deben dirigirse primero a las necesidades de las comunidades afectadas, entre ellas la reparación de carreteras, la atención a las viviendas dañadas y la entrega de ayuda.

El diputado también cuestionó que haya comunidades que, según dijo, aún esperan alimentos y atención de las autoridades. A su juicio, la respuesta a la emergencia debe ser la prioridad del Gobierno nacional.

En estos momentos, el enfoque del gobierno nacional debe ser única y exclusivamente para atender la emergencia del terremoto", precisó.

El diputado aclaró que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto no son vinculantes, por lo que el Ejecutivo decidirá si las acepta o no.

Indicó que la respuesta del MEF podría tardar una o dos semanas, según antecedentes de periodos anteriores, y pidió mayor agilidad para que la Asamblea pueda avanzar con la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.

Pérez Barboni reconoció que no existe consenso sobre todos los ajustes planteados, aunque aseguró que hay coincidencias en algunos temas, como la reducción de determinados gastos.

Aprobar este presupuesto lo más rápido posible permite lo que justamente hablabas con el secretario de Metas, que es planificar a largo plazo. Pero tienen que haber sacrificios del Ejecutivo y eso incluye eliminar las boquitas en fiestas patrias, eso incluye eliminar los viáticos, eliminar algunos viajes que el Presidente tenía contemplados, que por supuesto van a generarle miles de dólares al Estado panameño en gasto y en deuda en cuanto a lo que se puede utilizar para la emergencia del terremoto", subrayó.

Subsidio electoral y las reformas

Durante la entrevista, el diputado también se refirió al debate sobre las reformas electorales y a la propuesta anunciada por el diputado Benicio Robinson para eliminar el subsidio electoral a todos los partidos políticos y solicitar una auditoría forense a la Contraloría sobre el manejo de los fondos públicos recibidos por estas organizaciones durante los últimos 15 años.

Pérez Barboni manifestó su respaldo a la auditoría y consideró que, ante la emergencia, debe evaluarse la posibilidad de redirigir recursos destinados al financiamiento postelectoral hacia la atención de las comunidades afectadas.

No obstante, sostuvo que la revisión debe realizarse sin matices políticos, debido a la afinidad política del contralor Anel Flores con el PRD, y planteó que el periodo auditado podría abarcar más de 15 años si se detectan posibles irregularidades que requieran investigación.

El diputado advirtió que este debate no debe desviar la atención de las reformas electorales pendientes.

Entre los cambios que busca impulsar en la discusión electoral, Pérez Barboni mencionó una propuesta para impedir que una misma persona se postule simultáneamente a varios cargos de elección popular. Según el diputado, esta práctica favorece a quienes disponen de mayores recursos y limita la participación de otros ciudadanos interesados en competir por cargos públicos.

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