Temblor en Panamá: Familias de Pozo Azul reciben apoyo psicológico tras perder sus viviendas

En esta comunidad, la Policía Nacional desplegó personal especializado en atención psicológica para brindar acompañamiento a los damnificados, quienes enfrentan las consecuencias de haber perdido sus hogares.

Penonomé, Coclé/Bajo la lluvia y tras recorrer durante aproximadamente 20 minutos un camino a pie, TVN Noticias llegó a la comunidad de Pozo Azul, cerca del cerro del mismo nombre, en Penonomé, provincia de Coclé, donde varias familias perdieron sus viviendas a causa del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

En esta comunidad, la Policía Nacional desplegó personal especializado en atención psicológica para brindar acompañamiento a los damnificados, quienes enfrentan las consecuencias de haber perdido sus hogares. También se han instalado albergues temporales para atender a las familias afectadas.

Entre los damnificados se encuentra Fulgencio Morán, quien explicó que cinco familias, entre ellas varios de sus parientes, permanecen juntas tras los daños sufridos en sus viviendas.

“Somos cinco familias. Aquí viví yo, mi papá, mi mamá, mi hermano y dos hermanas más, y ahora mi hermana, que también tiene problemas con su casa. Entonces estamos aquí todos”, relató.

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Morán reconoció que recibir atención psicológica es necesario, pues la pérdida de su vivienda le ha generado emociones que ha preferido guardar para mantenerse fuerte frente a sus hijos.

Las réplicas del sismo también mantienen la preocupación entre los residentes, quienes temen regresar a sus casas debido a las fisuras que presentan las estructuras.

El jefe de la zona policial de Coclé, Jorge Sánchez, explicó que los equipos de atención también están pendientes de los adultos mayores que viven solos y cuyos familiares deben trasladarse a trabajar a Penonomé o incluso a otras provincias.

“Hay muchos adultos mayores que viven solos, los familiares se mantienen trabajando en el sector de Penonomé, incluso en otras provincias”, señaló Sánchez.

El funcionario agregó que mantienen albergues temporales en otros sectores de la provincia, entre ellos Natá, La Pintada y Agua Fría, como parte de las acciones de asistencia a las comunidades afectadas.

Mientras continúan las labores de apoyo, las familias de Pozo Azul intentan sobreponerse a la pérdida de sus hogares y a la incertidumbre que generan las réplicas, a la espera de condiciones que les permitan recuperar la seguridad y estabilidad que tenían antes del sismo.

Con información de Nathaly Reyes