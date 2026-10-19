Temblor en Panamá: Herrera mantiene centro de acopio para damnificados

En el lugar, voluntarios y colaboradores trabajan en la preparación de bolsas de alimentos, mientras otros se encargan de cargar los productos en los camiones que trasladan las donaciones hacia las comunidades afectadas.

Chitré, Herrera/El centro de distribución de alimentos y ayuda humanitaria habilitado en el Colegio Papa Francisco, en Chitré, provincia de Herrera, continúa operando para atender a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Las autoridades informaron que el centro de acopio se mantendrá activo mientras persista la emergencia, con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad a las personas damnificadas, especialmente aquellas que residen en comunidades apartadas y zonas montañosas.

“No podemos hablar de fecha, porque la situación no es fácil. Es una situación complicada y nunca habíamos vivido este sismo. Para nosotros, tener sostenibilidad en este centro de acopio es garantizar la tranquilidad a esa gente que quedó apartada en lugares montañosos”, indicó Elías Corro, gobernador de Herrera.

En el lugar, voluntarios y colaboradores trabajan en la preparación de bolsas de alimentos, mientras otros se encargan de cargar los productos en los camiones que trasladan las donaciones hacia las comunidades afectadas.

La ayuda busca llegar a las familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos y otros insumos básicos debido a las condiciones en las que quedaron sus comunidades tras el movimiento sísmico.

Las autoridades reiteraron que el centro continuará funcionando mientras sea necesario, como parte de los esfuerzos para mantener el apoyo humanitario a las poblaciones afectadas por la emergencia.

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Con información de Eduardo Vega