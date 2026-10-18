Cruz Roja Internacional lanza fondo de emergencia para respuesta en desastres por sismo en Panamá

Los representantes de la organización destacaron la necesidad de coordinar la ayuda para garantizar que llegue a las familias que más la necesitan.

Azuero/La Cruz Roja anunció la activación de un fondo de emergencia por aproximadamente 745 mil dólares para brindar asistencia humanitaria a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, principalmente en las provincias de Herrera y Los Santos.

Los recursos forman parte del fondo de asistencia internacional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y serán utilizados durante los próximos meses para apoyar a las personas que perdieron sus viviendas y pertenencias a causa del movimiento sísmico. Los representantes de la organización destacaron la necesidad de coordinar la ayuda para garantizar que llegue a las familias que más la necesitan.

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La Cruz Roja informó que mantiene gestiones para conseguir más fondos, incluso mediante coordinaciones internacionales en Estados Unidos, con el propósito de ampliar la asistencia a las comunidades afectadas.

Las provincias centrales, especialmente la región de Azuero, figuran entre las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.5, que dejó daños en viviendas y mantiene a algunas familias fuera de sus hogares por temor a nuevas afectaciones.

Con información de Eduardo Javier Vega