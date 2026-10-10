Temblor en Panamá: Se inicia la remoción de escombros en Los Pozos de Herrera

El alcalde reportó más de 300 viviendas colapsadas y pidió apoyo urgente de las autoridades para atender las afectaciones en el distrito.

Provincia de Herrera./Los trabajos de remoción de escombros comenzaron este sábado en el distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera, luego de que el terremoto registrado el viernes 9 de octubre provocara daños en varias estructuras, entre ellas la iglesia del distrito, que quedó prácticamente destruida.

Los residentes aún se encuentran consternados por lo ocurrido. El alcalde de Los Pozos, Omar Bultrón, advirtió que la situación es crítica y que las afectaciones no se limitan a la cabecera del distrito, sino que también alcanzan varios corregimientos.

Bultrón hizo un llamado a las autoridades del gobierno central para que movilicen recursos y brinden asistencia a las comunidades afectadas. Según indicó, han recibido reportes de más de 300 viviendas colapsadas.

Entre los sectores más afectados están Pitaloza, Las Llanas, parte de Los Pozos y El Calabacito, ubicados en zonas de tierras altas, donde también se reportan grandes deslizamientos de tierra.

La iglesia presenta graves daños tanto en su fachada como en el interior. Mientras tanto, en la provincia de Herrera se mantiene activo el Centro de Operaciones de Emergencias para coordinar la atención de la situación.

Las autoridades y los residentes permanecen atentos, mientras continúan registrándose réplicas en la región de Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega