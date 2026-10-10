Temblor en Panamá: Copa Airlines ajusta sus vuelos y políticas de flexibilidad
La aerolínea enfrenta retrasos y cancelaciones por las inspecciones en el aeropuerto de Tocumen. Conoce los beneficios de la nueva política de flexibilidad, créditos y cambios sin costo para los pasajeros afectados.
Ciudad de Panamá/Copa Airlines continúa trabajando para restablecer sus operaciones tras el terremoto de 7.5 en Panamá y sus constantes réplicas. La aerolínea enfrentó una jornada particularmente compleja debido a los múltiples cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, los cuales fueron necesarios para inspeccionar las pistas e instalaciones.
A pesar de la intensa labor de su equipo humano para regularizar los vuelos hacia Panamá y las conexiones, la compañía aún reporta cancelaciones y ajustes de itinerarios, además de demoras prolongadas.
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Nueva política de flexibilidad, créditos y reembolsos
Para mitigar el impacto en los viajeros, Copa Airlines ha ampliado su política de flexibilidad. Esta medida aplica para boletos emitidos hasta el 9 de octubre y viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre en cualquier ruta operada por la compañía.
Los pasajeros afectados pueden realizar sus gestiones a través de los canales de atención o agencias de viajes, accediendo a los siguientes beneficios:
- Cambios sin costo: Se permiten modificaciones de fecha sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa, con viajes reprogramables hasta el 31 de octubre.
- Crédito de viaje: Quienes decidan no volar pueden conservar el valor de su boleto como crédito para usar en el futuro, sin penalidades.
- Reembolso directo: Se habilitó la opción de solicitar la devolución del dinero para boletos no utilizados o la porción no volada, incluyendo tarifas que originalmente no eran reembolsables.
Adicionalmente, la aerolínea está brindando alojamiento cuando corresponde y sujeto a disponibilidad, y gestionando rutas alternas en otras aerolíneas.
Ante la posibilidad de nuevos ajustes y demoras adicionales, la compañía hace un llamado a los pasajeros a verificar el estado de los vuelos en copa.com o en la aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto. La seguridad de los pasajeros y colaboradores se mantiene como la prioridad principal mientras el servicio se normaliza por completo.