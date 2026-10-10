Temblor en Panamá: Copa Airlines ajusta sus vuelos y políticas de flexibilidad

La aerolínea enfrenta retrasos y cancelaciones por las inspecciones en el aeropuerto de Tocumen. Conoce los beneficios de la nueva política de flexibilidad, créditos y cambios sin costo para los pasajeros afectados.

Ciudad de Panamá/Copa Airlines continúa trabajando para restablecer sus operaciones tras el terremoto de 7.5 en Panamá y sus constantes réplicas. La aerolínea enfrentó una jornada particularmente compleja debido a los múltiples cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, los cuales fueron necesarios para inspeccionar las pistas e instalaciones.

A pesar de la intensa labor de su equipo humano para regularizar los vuelos hacia Panamá y las conexiones, la compañía aún reporta cancelaciones y ajustes de itinerarios, además de demoras prolongadas.

Nueva política de flexibilidad, créditos y reembolsos

Para mitigar el impacto en los viajeros, Copa Airlines ha ampliado su política de flexibilidad. Esta medida aplica para boletos emitidos hasta el 9 de octubre y viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre en cualquier ruta operada por la compañía.

Los pasajeros afectados pueden realizar sus gestiones a través de los canales de atención o agencias de viajes, accediendo a los siguientes beneficios:

Cambios sin costo: Se permiten modificaciones de fecha sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa, con viajes reprogramables hasta el 31 de octubre.

Se permiten modificaciones de fecha sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa, con viajes reprogramables hasta el 31 de octubre. Crédito de viaje: Quienes decidan no volar pueden conservar el valor de su boleto como crédito para usar en el futuro, sin penalidades.

Quienes decidan no volar pueden conservar el valor de su boleto como crédito para usar en el futuro, sin penalidades. Reembolso directo: Se habilitó la opción de solicitar la devolución del dinero para boletos no utilizados o la porción no volada, incluyendo tarifas que originalmente no eran reembolsables.

Adicionalmente, la aerolínea está brindando alojamiento cuando corresponde y sujeto a disponibilidad, y gestionando rutas alternas en otras aerolíneas.

Ante la posibilidad de nuevos ajustes y demoras adicionales, la compañía hace un llamado a los pasajeros a verificar el estado de los vuelos en copa.com o en la aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto. La seguridad de los pasajeros y colaboradores se mantiene como la prioridad principal mientras el servicio se normaliza por completo.