Temblor en Panamá: Artistas nacionales e internacionales expresan su solidaridad

Artistas nacionales e internacionales expresaron su preocupación por la situación del país y enviaron mensajes de apoyo a las familias afectadas por los fuertes movimientos sísmicos registrados desde el viernes 9 de octubre.

Las muestras de solidaridad hacia Panamá no tardaron en llegar desde el mundo del espectáculo tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre y las réplicas que mantienen en alerta a la población.

A través de sus historias y publicaciones en Instagram, artistas como Erika Ender, Rubén Blades, Olga Tañón, Farruko, Sech y Óscar D’León expresaron su cariño por Panamá y enviaron mensajes de aliento en medio de la emergencia.

La compositora panameña Erika Ender destacó la fortaleza de los panameños y la capacidad de mantenerse unidos ante la adversidad.

“Nos tembló la tierra, pero seguimos de pie. Tu resiliencia y ejemplo de unión no tienen límites. Te amo, tierra bendita… Por siempre y para siempre, mi Panamá”, escribió.

Ender también informó que estaba compartiendo en sus historias información sobre los apoyos necesarios, a partir de fuentes verificadas.

Por su parte, el cantautor panameño Rubén Blades manifestó su solidaridad con el país y puso especial atención en las provincias centrales, donde se sintieron los movimientos sísmicos.

“Enviamos nuestro abrazo y solidaridad a todo Panamá, y rogamos que nuestras provincias centrales pronto se recobren de estos temblores y de sus efectos. Estamos como siempre, a las órdenes”, expresó.

La cantante puertorriqueña Olga Tañón también dedicó palabras de aliento a los panameños. En su mensaje, pidió bendiciones para el país y llamó a mantener las oraciones ante las distintas situaciones difíciles que enfrenta el mundo.

“¡Panamá querido! Dios está contigo y nosotros también en oración. Dios nos escucha, mundo entero, sigamos orando por favor”, manifestó.

Farruko y Sech expresan su disposición de ayudar

El cantante puertorriqueño Farruko recordó la conexión especial que mantiene con Panamá y aseguró que su solidaridad con el país va más allá de su carrera artística.

“Panamá y yo tenemos una conexión especial, igual que Venezuela; ustedes lo saben. Dios ponga su mano. Quedo al pendiente y en oración por ustedes; un abrazo a la distancia. Estamos aquí para ustedes”, escribió.

El artista también destacó que, ante la situación, lo importante es acompañar al pueblo panameño.

“No hay que hablar mucho. La solidaridad mía como humano va por encima de mi carrera artística. Estamos en Panamá, que nos necesita, no en música ni farándula”, añadió.

En tanto, el cantante panameño Sech informó que se estaban organizando para contribuir con las personas que pudieran necesitar ayuda.

“Estamos organizándonos para comenzar a ayudar en todo lo que podamos”, señaló.

Óscar D’León y Patricia De León envían su cariño

El salsero venezolano Óscar D’León también se pronunció ante la emergencia y envió un mensaje de solidaridad a las familias panameñas.

“Mi corazón está hoy con Panamá”, escribió el artista, quien recordó el cariño con el que ha sido recibido en el país a lo largo de su carrera.

“Ante los difíciles momentos que atraviesa el pueblo panameño tras el fuerte terremoto ocurrido este viernes, envío mi cariño, mi solidaridad y mis oraciones a cada familia afectada. A un país que tantas veces me ha recibido con amor, hoy le devuelvo ese abrazo. Fuerza, mi gente bella panameña”, expresó.

La actriz panameña Patricia De León, quien reside fuera del país, compartió su preocupación por sus familiares y amigos, especialmente por quienes viven en el interior.

“Dios mío, bendice, protege y cuida mi tierra y a mi gente. Aunque yo no esté allí, mis padres están allí, mi hermano está allí, mi familia, mi tierra, mi todo”, escribió.

De León agradeció que no se reportaran pérdidas humanas en el momento de su publicación y envió un mensaje especial a las comunidades del interior del país.

“Panamá es una tierra bendecida… A toda mi gente del interior, mi corazón está con ustedes”, manifestó.

La actriz también aprovechó para recordar la importancia de la prevención y recomendó mantener preparada una bolsa de emergencia.

Los mensajes de los artistas se producen en medio de la preocupación generada por el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, seguido de fuertes réplicas que llevaron a adoptar el estado de emergencia.