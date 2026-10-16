Temblor en Panamá: Idaan prevé normalizar gradualmente el suministro de agua en Chitré

Se debe comenzar a normalizarse progresivamente el suministro de agua potable tras los trabajos realizados en la planta potabilizadora Roberto Reyna.

El suministro de agua potable en gran parte de la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera, debe comenzar a normalizarse progresivamente tras los trabajos realizados en la planta potabilizadora Roberto Reyna, afectada por una fisura en su tanque de reserva de 400 mil galones.

Antonio Tercero, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), explicó que durante los últimos tres días se desarrollaron trabajos especiales para atender la situación y restablecer el servicio a los usuarios.

El funcionario detalló que, debido a la fractura del tanque, fue necesario establecer una conexión directa entre la producción de agua potable y la red de distribución, lo que requirió más de 36 horas continuas de labores para instalar la interconexión y sus válvulas.

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“Al momento de gran importancia fue la fractura que sufrió el tanque de 400,000 galones, razón por la cual nosotros tuvimos que hacer una conexión directa de la producción a la red y pasamos más de 36 horas continuas trabajando en esa interconexión con toda su valvulería. Ayer restablecimos el servicio, por lo que la red de Chitré se va a ir recuperando poco a poco”, indicó Tercero.

El director ejecutivo señaló que las labores se extendieron durante las últimas horas y contaron con personal de apoyo que trabajó en turnos de 24 horas para avanzar en la recuperación del sistema.

Con el restablecimiento del servicio, el Idaan espera que la distribución de agua se recupere paulatinamente en los sectores afectados de Chitré, mientras continúan las acciones para atender las condiciones operativas de la planta potabilizadora Roberto Reyna.

Con información de Eduardo Vega