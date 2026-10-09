Temblor en Panamá: Ministro Chapman busca recursos internacionales para atender a los afectados

El ministro también aseguró que se mantiene en comunicación con el presidente de la República y que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en la atención de la crisis.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el fuerte temblor que se sintió en el país y unas 96 réplicas, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que contactó a las principales instituciones financieras internacionales con las que Panamá mantiene relaciones para obtener recursos destinados a atender la emergencia y ayudar a los afectados por el sismo de este viernes 9 de octubre.

“Objetivo, obtener los recursos necesarios para hacerle frente a esta crisis, ayudar a los afectados y atender las necesidades más apremiantes de los panameños”, expresó.

Chapman detalló que los contactos incluyen al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Personalmente, he contactado a las principales instituciones financieras internacionales con las cuales tiene relación la República de Panamá”, señaló.

El ministro también aseguró que se mantiene en comunicación con el presidente de la República y que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en la atención de la crisis.

“Panameñas y panameños. Espero que estén bien sus familiares, sus seres queridos. Hogares afectados, no están solos”, manifestó.

Chapman no precisó montos ni las condiciones de los recursos que busca gestionar. “Estaremos informando en la medida que tengamos novedades”, indicó.

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