¿Qué pasará con los trámites consulares de los venezolanos residentes en Panamá tras la decisión de Mulino?

Ciudad de Panamá/Tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino de retirar a su misión diplomática de Venezuela y poner en suspenso las relaciones con el país sudamericano han surgido diversas preguntas relacionado a los trámites legales de los venezolanos residentes en Panamá. Al respecto, el mandatario aclaró que la decisión es en materia diplomática por lo que las relaciones consulares no se verán afectada.

Al ser consulado sobre el tiempo que tardará ese proceso del retiro del cuerpo diplomático, dijo que regularmente se realiza en un tiempo de 72 horas, pero dependerá de la Cancillería.

El mandatario dejó claro que sin duda esta decisión tendrá sus repercusiones, no obstante, aclaró que esta es la única herramienta que tienen los países pequeños como Panamá.

Le puede interesar: Panamá aplica la doctrina Betancourt y ordena el retiro de la misión diplomática en Venezuela

"No hay decisiones perfectas, algún tropiezo va a causar esta decisión, no me cabe la menor duda. Pero, quiero que los venezolanos en Panamá tengan claro que no nos queda otra opción, es eso o cohonestar lo sucedido en Venezuela, y por lo menos este presidente no lo va a hacer", afirmó Mulino.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha confirmó que la decisión es en materia diplomática, y Panamá tiene la intención de mantener las relaciones consulares, con el fin de los que miles de residentes venezolanos no se vean afectados por los acontecimientos suscitados en el país de Suramérica.

El jefe de Estado añadió que las relaciones diplomáticas con Venezuela ya estaban frágiles, y el incidente ocurrido el pasado viernes 26 de julio con los expresidentes, entre ellos la expresidenta Mireya Moscoso, las dañó más.

Al igual que el gobierno de Panamá, mandatarios de casi todo Latinoamérica han expresado su rechazo a los resultados electorales, en donde Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como presidente.

Lo que solicita Panamá, y otros país como Costa Rica, Colombia, Argentina, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Perú, entre otros, es que se realice un reconteo de votos, en donde se pueda verificar que los resultados no fueron alterados.