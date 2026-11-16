Trasladan a 68 damnificados de incendio en La Macarronera al estadio Juan Demóstenes Arosemena

Las autoridades habilitaron los dormitorios del coliseo deportivo como albergue temporal, mientras contactan al propietario del inmueble para exigir la remoción de escombros y evaluar el estado de otros caserones en el sector.

Ciudad de Panamá/Un total de 68 personas damnificadas tras el reciente incendio en Calidonia, en el sector conocido como La Macarronera, fueron reubicadas de forma temporal en los dormitorios del estadio Juan Demóstenes Arosemena, según confirmó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez Peralta. El siniestro, ocurrido en el inmueble conocido como la Casita Verde, dejó una víctima fatal.

El grupo afectado incluye adultos mayores, personas en etapa laboral y menores de edad, quienes en primera instancia fueron llevados a la junta comunal del corregimiento antes de ser trasladados al recinto deportivo en Curundú.

"En esta ocasión, por la proximidad, ubicamos en el Juan Demóstenes Arosemena, en el lugar donde están los dormitorios. Previo a su entrada, este fue inspeccionado junto con Sinaproc y personal técnico del Miviot, para que el mismo cumpliera con las condiciones mínimas y poder ubicarlos de una manera segura", explicó Méndez Peralta.

El viceministro detalló que el espacio cuenta con camarotes y baños habilitados, y aseguró que la estadía en este albergue temporal es completamente gratuita como parte de la asistencia social coordinada entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Gobierno y el Despacho de la Primera Dama.

Debido a que muchas familias perdieron sus pertenencias, útiles escolares y documentos personales durante el fuego, las instituciones gubernamentales activaron jornadas de atención integral en el albergue.

"Va a estar teniendo jornadas de salud confirmadas ya por el Minsa, también con el Tribunal Electoral, porque muchas de estas personas perdieron la cédula y perdieron sus documentos oficiales", señaló Méndez Peralta.

Inspección a caserones

Respecto a las causas del siniestro, el viceministro recordó que el Cuerpo de Bomberos es la entidad encargada de determinar qué originó las llamas, aunque advirtió sobre el estado precario de muchas estructuras antiguas en la zona.

"En muchos de estos escenarios, estos caserones de madera datan de vieja data, datan incluso de tiempo de la construcción del Canal, y tienen conexiones eléctricas muchas veces que chocan contra la seguridad, y pueden tener alguna chispa, algún detonante", indicó.

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Asimismo, el Miviot anunció que tomará medidas administrativas basándose en los informes técnicos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para determinar qué inmuebles del corregimiento son habitables o deben ser declarados en condena.

Al tratarse de una propiedad privada, la institución contactará directamente al dueño del terreno siniestrado en Calidonia.

"Se va a estar comunicando el Ministerio con el propietario para que tenga las acciones pertinentes: primero para remover los escombros y segundo que tenga las acciones adecuadas para no mantener este inmueble en las condiciones en que está", concluyó Fernando Méndez Peralta, agregando que ya trabajan en buscar una solución habitacional definitiva para los afectados de este caso y del ocurrido meses atrás en otro caserón en el sector de La Macarronera.

Con información de Heidy Morán.