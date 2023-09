Trata de personas, problemática de la que Panamá no escapa

Ciudad de Panamá, Panamá/La trata de personas dentro de la cual se encuentra la trata de personas, es una problemática de la que Panamá no escapa, es por ello que durante los últimos operativos realizados por las autoridades, al menos 22 personas han sido aprehendidas vinculadas a este delito.

El subcomisionado, Edgar Vargas, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), señala que 8 de estas personas son extranjeros y el resto nacionales.

Recordó que recientemente durante el desarrollo de la operación Trillizas, realizada en la provincia de Chiriquí, se logró la recuperación de tres menores de edad que estaban siendo explotadas por parte de su madre y padrastro.

La particularidad que existe en estos casos, es que muchas de las jóvenes son engañadas en principio para ser captadas y trasladadas para que realicen algún tipo de labor y una vez estando en el sitio se percatan de que han sido víctimas de un engaño, pero las mantienen cautivas con amenazas.

Por otro lado, sostuvo, que no se puede desvincular la trata de personas del problema migratorio existente, no obstante, las investigaciones aún no arrojan datos precisos de que esto se esté dando.

Existe varios tipos de trata de personas, la de fines sexuales, explotación laboral entre otros.