Tribunal no admitió amparo presentado por Guillermo Ferrufino

Ciudad de Panamá, Panamá/Los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia no admitieron una acción de amparo de garantías Constitucionales interpuesta por el exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino.

La defensa legal del exministro reclamaba que el juez de Cumplimiento, Jostan Alexander Guevara habría violado derechos constitucionales a Ferrufino cuando en una audiencia del 15 de marzo de 2024, le negó la petición de la defensa legal de reemplazo de pena por multa por la condena que mantiene Ferrufino por corrupción de funcionarios públicos por 48 meses de prisión y que se mantenga la unificación de las penas a 10 años, que mantiene por dos delitos, en perjuicio del Estado, esta última que fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión se dio a conocer mediante el edicto N°24-3418 del 3 de diciembre de 2024, en el que actuaron los magistrados Miguel Espino (ponente), Yarisel Franco y Janeth Torres.

Tribunal confirma decisión

El Tribunal Superior de Apelaciones también le dio un revés a Ferrufino que pedía el reemplazo de su pena de 48 meses de prisión. En esa ocasión (19 de marzo de 2024) el Tribunal confirmó la decisión del juez de Cumplimiento.

El abogado de Ferrufino solicitaba que se cambiara la pena de cuatro años de prisión por multa de 63 mil dólares pagaderos en un año y que no se diera la unificación de las penas, los magistrados señalaron que no se cumple con los requisitos de los artículos 102 ni 59 del Código Penal que hace referencia a los fines de la pena de la reinserción social y la retribución justa, ya que se han realizado dos audiencias y para ese entonces Ferrufino no compareció a ninguna.

Ferrufino se encuentra recluido en el centro penitenciario El Renacer, luego que se entregó a las autoridades el pasado 7 de octubre, sin embargo, en agosto de 2024, un juez de cumplimiento ya había ordenado la captura del exministro y su esposa Milena Vallarino al no comparecer al proceso.

Ferrufino ha sido condenado en dos ocasiones, una de 4 años por corrupción de funcionarios públicos y otra de 6 años por enriquecimiento injustificado.

Vallarino también se encuentra en prisión por el delito de enriquecimiento injustificado.