Más de 6 mil casos de devolución de impuestos fueron atendidos por la DGI en el último año

Durante el último año un total de 6,625 casos por devolución de impuestos han sido atendidos por el departamento de Devolución de Impuestos de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo a la entidad, a la fecha los montos de los expedientes trabajados ascienden a unos 46 millones de balboas. Adicionalmente se han realizado unas 1,625 notificaciones. Señalan que es importante que el consumidor actualice y mantenga en vigencia su correo electrónico ya que, desde el inicio de la pandemia, todo el proceso se realiza en línea.

Destaca que mientras no tengan la posibilidad de notificar al contribuyente para seguir el trámite, no habrá posibilidad de llegar a un término satisfactorio para las partes, por lo que se les solicita siempre mantener un correo electrónico en vigencia y registrado en la DGI con el fin de no trancar la operación de devolverle si fuere el caso, de lo que le corresponde por pagos de más al fisco.

Si su solicitud de devolución es por el impuesto sobre la renta, existen formularios para personas naturales y personas jurídica en la que se les solicita aportar documentos a la DGI, tales como poder del abogado, copia de la declaración jurada del período solicitado entre otras y las mismas deben ser notariadas para darle el valor legal que corresponde.

En la DGI también se tramita la devolución de impuestos de transferencia de bienes inmuebles, muebles y ganancias de capital y se debe solicitar por escrito y entregar el original de certificado de Registro Público del propietario de la finca, copia de cédula de contribuyentes y representante legal, recibos de pagos y una carta de cesión cuando se trata de más de un propietario.