Unachi frente a una encrucijada financiera: ¿habrá una solución para diciembre?

La situación ha generado preocupación entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, debido a las dificultades económicas que enfrentan profesores y funcionarios.

Chiriquí/La crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) será analizada este viernes por el Consejo General Universitario, en una reunión convocada para evaluar las consecuencias de la falta de recursos y buscar acuerdos que permitan garantizar el pago de los salarios del personal docente y administrativo, sin afectar las actividades académicas.

La situación ha generado preocupación entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, debido a las dificultades económicas que enfrentan profesores y funcionarios, así como las repercusiones que esto podría tener en el desarrollo de las clases y la continuidad del periodo académico.

Carlos Troesch, representante de los estudiantes, manifestó que la falta de recursos también afecta las condiciones personales y familiares de docentes y administrativos, algunos de los cuales enfrentan dificultades para trasladarse hasta las instalaciones universitarias por no contar con los recursos económicos necesarios.

Troesch advirtió que esta situación termina repercutiendo en los estudiantes, al recordar que la Unachi no atiende únicamente a la población de la provincia de Chiriquí, sino que recibe alumnos de Bocas del Toro, las comarcas, Veraguas y otras regiones del país.

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Por su parte, Deyanira Rivera, representante del sector administrativo, expresó que mantienen expectativas ante el encuentro previsto para este viernes, en el que esperan definir las acciones que adoptará la institución frente a la crisis.

La reunión se desarrollaría durante horas de la mañana y contaría con la participación del rector de la universidad y los integrantes del Consejo General Universitario, quienes deberán evaluar las alternativas para enfrentar la situación financiera.

Este encuentro se produce luego de algunos acercamientos con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con miras a encontrar una solución que permita garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad y atender sus compromisos económicos, al menos hasta el mes de diciembre.

Se espera que, una vez concluida la reunión, las autoridades universitarias comuniquen a los medios de comunicación y a la comunidad en general las decisiones y medidas que se adoptarán para hacer frente a esta situación.

Mientras tanto, estudiantes, docentes y administrativos mantienen la expectativa de que se alcance un consenso que permita superar las dificultades económicas y evitar mayores afectaciones al desarrollo de las actividades académicas.

Con información de Demetrio Ábrego