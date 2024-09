Universidad de Panamá declara día de duelo y suspenderá clases este martes por sepelio de Gustavo García de Paredes

Ciudad de Panamá/El Consejo Académico acordó establecer para mañana, martes 9 de septiembre, día de duelo en toda la Univerisdad de Panamá. al igual que la suspensión de labores académicas y administrativas, por el fallecimiento del exrector de esa casa de estudios superiores Gustavo García de Paredes.

La medida incluye a facultades, centros regionales universitarios, extensiones y anexos universitarios.

Además, se extendió la invitación a una misa que se realizará en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 10:00 a.m. También se desarrollará un acto en honor a la labor de García de Paredes, en el paraninfo de la UP a las 11:00 a.m.

García de Paredes, falleció a los 85 años de edad, el pasado viernes 6 de septiembre. El académico asumió la rectoría en 1994 y ocupó el cargo hasta el 2016, siendo una de las figuras más controvertidas en el ámbito académico nacional.

Durante su gestión, se impulsaron importantes reformas académicas y se expandió la oferta educativa, aunque también su administración fue objeto de críticas por parte de algunos sectores estudiantiles y gremiales, quienes cuestionaron la transparencia.