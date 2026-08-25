Universidad de Panamá amplía su presencia en rankings académicos internacionales

Más allá de las posiciones obtenidas, el informe plantea que estos rankings constituyen herramientas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, particularmente en áreas como investigación, internacionalización y desempeño institucional.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá (UP) cerró 2025 con una presencia cada vez más amplia en rankings académicos internacionales, destacando en indicadores relacionados con investigación científica, producción académica, formación, innovación, impacto social, internacionalización y sostenibilidad.

Los resultados están recopilados en el informe “La Universidad de Panamá en los Rankings Académicos. Año 2025”, elaborado por Samantha Benítez y Rómulo Escobar, del Observatorio Ocupacional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU).

Entre los principales resultados destaca la permanencia de la UP en el QS World University Rankings. En su edición 2026, la institución se ubicó en el rango 1401+, manteniéndose dentro de las universidades contempladas en esta clasificación de alcance mundial.

En el ámbito regional, la universidad alcanzó el rango 181-190 en el QS Latin America & The Caribbean University Rankings y ocupó el puesto 30 en Centroamérica. Esta clasificación toma en cuenta factores como reputación académica y entre empleadores, formación doctoral del personal docente, publicaciones, citas, colaboración internacional e impacto en la web.

A estos resultados se suma la obtención de tres estrellas QS Stars, reconocimiento otorgado luego de una auditoría institucional. Según el informe, la Universidad de Panamá es la única institución universitaria del país y la segunda de la región en alcanzar esta distinción.

Investigación mantiene protagonismo

Uno de los resultados más destacados corresponde al SCImago Institutions Rankings 2025, que evalúa a las instituciones a partir de indicadores de investigación, innovación e impacto social.

La Universidad de Panamá conservó por cuarto año consecutivo el primer lugar entre las universidades del país y, además, mejoró sus posiciones a nivel internacional y latinoamericano.

De acuerdo con la comparación presentada en el informe, la institución pasó del puesto 2515 mundial en 2024 al 1984 en 2025. En Latinoamérica avanzó del lugar 152 al 92, mientras que a nivel nacional mantuvo la primera posición.

El desempeño también se refleja en diferentes áreas temáticas. La UP ocupa el primer lugar nacional en disciplinas como Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencia Animal y Zoología, Ecología, Evolución, Comportamiento y Sistemática, Ciencias Vegetales, Química, Ciencias Sociales y Geografía, Planificación y Desarrollo.

La producción científica también registra una importante proyección internacional. Durante el período analizado se publicaron artículos en 114 revistas de 22 países, mientras que el 56.14 % de las publicaciones correspondió a revistas de acceso abierto.

La institución también mantuvo el primer lugar entre las universidades panameñas en el Nature Index, posición que ocupa desde 2022. Este indicador mide las contribuciones de instituciones y científicos a publicaciones de alta calidad en áreas de ciencias naturales y salud.

Según el informe, las investigaciones de la UP evaluadas por Nature Index se concentran principalmente en Química, con un 67 %, y Salud, con un 33 %.

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Más investigadores panameños aparecen en rankings

La productividad científica de los investigadores de la Universidad de Panamá también se refleja en el AD Scientific Index 2025, clasificación que considera indicadores como el índice H, el índice i10 y las citas registradas en Google Scholar.

En este ranking, la Universidad de Panamá volvió a ocupar la primera posición entre las universidades del país. De los 803 científicos panameños registrados, 217 pertenecen a la UP, lo que representa el 27 % del total nacional incluido en esta clasificación.

Sostenibilidad e investigación interdisciplinaria

La presencia de la Universidad de Panamá en las evaluaciones internacionales también se extendió a áreas como sostenibilidad e investigación interdisciplinaria.

En el UI GreenMetric World University Rankings 2025, que analiza las políticas de sostenibilidad y las condiciones de campus verde mediante 58 indicadores agrupados en seis categorías, la UP ocupó la posición 1332 entre 1,745 universidades de 105 países.

El mejor resultado de la institución correspondió al componente de Educación e Investigación, seguido por Entorno e Infraestructura y Transporte.

Otro de los resultados destacados fue el ingreso de la Universidad de Panamá al Times Higher Education Latin America University Rankings, donde obtuvo la posición 151+. Según el informe, fue la única universidad panameña incluida en esta clasificación, que evalúa aspectos relacionados con la investigación, la industria, la perspectiva internacional, el entorno de investigación y la enseñanza.

Asimismo, la UP ingresó al Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings, clasificación que analiza la participación de las universidades en investigación científica interdisciplinaria. En su primera participación, la institución se ubicó en la posición 801+ y nuevamente fue la única universidad panameña incluida.

Una presencia internacional que se diversifica

Los resultados recopilados por el Observatorio Ocupacional muestran que la investigación y la producción científica continúan siendo algunos de los principales pilares de la presencia internacional de la Universidad de Panamá.

Publicaciones indexadas, citas, colaboración científica internacional, formación de investigadores, innovación e impacto social son algunos de los elementos que aparecen de manera recurrente en las metodologías de las distintas clasificaciones.

Más allá de las posiciones obtenidas, el informe plantea que estos rankings constituyen herramientas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, particularmente en áreas como investigación, internacionalización y desempeño institucional.

De esta manera, los resultados correspondientes a 2025 reflejan una participación más amplia de la Universidad de Panamá en diferentes escenarios de evaluación internacional, desde rankings universitarios generales hasta clasificaciones especializadas en investigación, sostenibilidad e interdisciplinariedad.

Cada medición ofrece una perspectiva distinta sobre el desempeño de la institución y la producción de sus docentes e investigadores, al tiempo que evidencia la proyección de la primera universidad del país dentro de la comunidad científica nacional, regional e internacional.