Universidad de Panamá suspende labores administrativas por protestas, se dieron enfrentamientos con la policía

Ciudad de Panamá/Debido a la tensa situación que se registra en las inmediaciones de la Universidad de Panamá, en la vía Transístmica, el rector de esta entidad, Eduardo Flores, anunció la suspensión de todas las labores administrativas por el día de hoy en el Campus Octavio Méndez Pereira, en las Facultades de Administración de Empresas, Educación y Administración Pública.

Esto, debido a que, pasado el mediodía de este viernes 31 de enero, un grupo de asociaciones docentes, entre ellas Asoprof, y estudiantes iniciaron una manifestación pacífica, tomando un carril de la vía, pero sin bloquear por completo el tráfico vehicular, en rechazo al aumento de la edad de jubilación con las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS), pero también de las amenazas del gobierno estadounidense sobre reclamar el canal de Panamá. Sin embargo, poco de tiempo después, llegó la Policía Nacional, y la situación se volvió un poco más tensa.

Le puede interesar: Condenan a señalado por el asesinato de un representante en Sabanitas de Colón

Se tenía previsto que este volanteo en rechazo a estos temas sería durante una hora.

En un video que circuló en redes sociales, se puede observar cómo una unidad de la Policía Nacional se enfrenta contra un estudiante, pero luego es apartado por otras unidades policiales.

Al respecto, el director de la institución, Jaime Fernández, informó que la unidad involucrada en este incidente trataba de mantener el orden, pero luego fue agredida por estas personas.

"De un momento a otro, se ha tornado de una forma agresiva, de parte de estas personas que se están escondiendo en la Universidad, hacia la unidad. Estaba tratando de mantener el orden, manteniendo el flujo vehicular y fue agredida por estas personas", dijo Fernández.

Según explicó, la llegada de la Policía a este lugar se da bajo la orden del presidente de la República, José Raúl Mulino, de no permitir los cierres de vías a nivel nacional.

Fernández reportó que ya hay algunos aprehendidos producto de la situación que se da en medio del volanteo. Aseguró que se continuarán con los operativos en la zona, para poder dar con las personas que se "escudan dentro de la Universidad Nacional para poder cometer estos delitos".

Para la Policía Nacional toca poner orden, toca abrir las vías; para nosotros esto va a ser una continua labor que vamos a estar dándole a la ciudadanía, esa viabilidad que se requiere dentro de Panamá para que puedan transitar libremente. Tenemos instrucciones de parte del señor ministro y del señor presidente sobre el plan firmeza para mantener libre el tránsito a nivel nacional. No vamos a permitir cierres", subrayó.

🔗Podría leer: Disparan contra oficina de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López

Luego de este incidente, el rector Flores salió de la Universidad bajo la lluvia para conversar con el director de la Policía Nacional. Dijo que bajo ninguna instancia justificaba este acto de violencia que se dio contra la unidad policial, y que a quien resulte responsable se le apliquen todas las normas legales.

Flores calificó como "absurda" y "descabellada" la petición que ha hecho el director de la Policía de permitir el ingreso de las unidades para que requisen a todo aquel que se encuentra dentro del lugar, para determinar si participaron o no de la manifestación, ya que considera que es una violación a la autonomía de esta casa de estudios superiores.

En la conversación que tuvo Flores con Fernández, le trató de explicar que, a pesar de que las clases fueron suspendidas alrededor de la 1 de la tarde, quedaron funcionarios dentro de las instalaciones realizando algún pendiente, pero ahora la Policía no permite que estos se retiren a sus hogares.

Le estamos diciendo que permitan que los funcionarios administrativos que están dentro de la Universidad puedan salir (...) pero ahora me dicen que no los van a dejar salir hasta que no verifiquen si eran de las tres o cuatro personas que participaron de la agresión", expresó Flores.