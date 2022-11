Otro usuario del transporte público es agredido por un conductor en Panamá Oeste

Otro usuario del transporte público en Panamá Oeste fue agredido por el conductor de un autobús, esta vez de la ruta Hato Montaña, por negarse a pagar el sobre costo en el pasaje.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar como el conductor golpea en varias ocasiones al usuario, que también respondió a la agresión, esta vez, afortunadamente un joven que estaba en el lugar intervino para evitar que la situación pasara a mayores.

De parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), reiteró que las tarifas que pagan los usuarios no han aumentado.

Carlos Ordoñez, director de la ATTT, dijo que los transportistas no entienden que el alza del pasaje no se ha aprobado, por lo que no pueden cobrar algo que no está establecido. Agregó que ya se está investigando el altercado en la dirección de la ATTT de Panamá Oeste.

Una vez se determine quién es el conductor y a qué ruta pertenece, para entonces abrir el proceso y se colocarán las sanciones correspondientes.

El pasado mes de octubre, Domingo Rodríguez falleció luego de haber sido brutalmente agredido por un conductor de la ruta Burunga-Panamá en la Terminal de Transporte de Albrook.

Rodríguez se negó a pagar el monto extra que solicitaba el conductor, respaldado en que el alza del pasaje no estaba aprobada y el gobierno había aprobado una reducción en el costo del combustible para los transportistas, misma excusa que utilizaban estos últimos para elevar los costos del pasaje.

Este caso se dio el pasado 10 de mayo del presente año, cuando algunos transportistas pretendían cobrar $ 0.50 más sobre la tarifa establecida. De igual forma, en el incidente que se reporta este 23 de noviembre, el conductor aspiraba a cobrar $ 0.50 de más, lo que no fue aceptado por el usuario.

Pese a que los voceros de la ATTT han dicho en reiteradas ocasiones que el alza del pasaje no se ha aprobado, los usuarios del transporte público en Panamá Oeste siguen reportando el abuso de algunos de los transportistas que están cobrando demás.

Información de Emilio Batista