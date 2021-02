Especialistas explican los casos de contagios de COVID-19 en vacunados

Por Yenny Caballero (Periodista)



El Ministerio de Salud reportó casos positivos de COVID-19 entre las personas recién vacunadas. Sin embargo, piden no preocuparse y nos explican datos interesantes sobre la protección de esta vacuna.

Se trata de 42 casos de infecciones de COVID-19 entre los profesionales de la salud que ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

Eduardo Ortega, asesor del consorcio de vacunas pidió no preocuparse, y explicó que ellos ya estaban incubando el virus o se infectaron unos días después de la vacunación.

Aclaró que estas personas, 35 de ellas fueron positivas para el 26 de enero, quiere decir que el sistema inmune no tuvo tiempo de producir anticuerpos neutralizantes que los protegieran. Significa esto que lo estaban incubando o se infectaron tiempo después de la vacunación

Y las restantes 7 personas aparecen en la primera semana de febrero.

Después de aplicar la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 no hay una protección inmediata, pasados 14 días es que el cuerpo comienza a producir defensas.

La única forma de hacerle frente a esto es vacunando rápidamente y a un porcentaje de la población y para eso es importante tener vacuas, advierte el infectólogo Xavier Sáez Llorens.

Ya que con pocas empresas productoras de vacunas no se puede satisfacer la demanda mundial que es de 8 mil millones de personas.

De hecho la vacuna no evita que usted se infecte, sino que reduce los efectos de la enfermedad y los síntomas graves

Aun se estudia si evita que alguien infectado pueda transmitir el virus a otras personas

Para el infectólogo Javier Nieto, el hecho de ser vacunado no significa que se deban relajar las medidas de bioseguridad. Que hay que tomar en cuenta que poblacionalmente no hemos alcanzado esa inmunidad colectiva o de rebaño, que solo se alcanza vacunando a un 80% de la población.

Ortega pide no bajar la guardia, no sentirse eufóricos que me puse a la vacuna y ahora puedo romper mi burbuja del hogar o puedo hacer lo que quiera. Explica que aún no se sabe si la vacuna evita la transmisión, los datos son muy preliminares de que se pueda lograr evitar la transmisión.

Según estudios de la farmacéutica Pfizer luego de la primera dosis, su vacuna tiene un 52% de efectividad y la protección no se adquiere hasta el día 12, la efectividad del 95% se adquiere al colocarse la segunda dosis.