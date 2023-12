Verifique los globos de los deseos antes de utilizarlos para prevenir accidentes

Ciudad de Panamá/Para la celebración del Año Nuevo se ha hecho muy común el uso de los globos de los deseos en medio de los tradicionales fuegos artificiales, pero los mismos en diversas ocasiones han sido protagonistas de conatos de incendios.

Este es un artículo que por medio de una llama viva viaja por largas distancias en el aire y que, por muchos es utilizado para atraer la buena suerte y la prosperidad.

‘’Sobre todo en el área de las playas hemos atendido incendio de masa vegetal, hierbazales. Este es un artefacto que utiliza llama abierta que al momento que se levanta es muy bonito, muy vistoso, pero no sabemos dónde va a caer’’, sostuvo Liborio Montenegro, director encargado de la DINASEPI.

En Panamá no existe una regulación para el uso de este artículo pirotécnico que parece inofensivo y por eso es distribuido en grandes cantidades.

Si desea adquirirlo, tenga en cuenta que debe realizar algunas verificaciones por su seguridad:

Mantenerlo fuera del alcance de los niños

Verificar que tenga cera comprimida

Debe ser lanzado en espacios abiertos

Otro artefacto pirotécnico del cual deben tener mucho cuidado son las estrellitas, ya que parecen inofensivos pero muchos padres cometen el error de comprarlos y dárselo a los niños para que los manipulen.

Montenegro destacó que, esto representa una lesión para un niño o una quemadura, ya que, la mala operación podría provocar accidentes.

En el Hospital del Niño hasta la fecha se han reportado 17 niños con quemaduras por pirotecnia, sin embargo, en este mes de diciembre han ingresado 4 nuevos casos.

‘’No debería existir ningún paciente quemado, ni adulto, ni niño, por pirotecnia porque no hay razón de usar artefactos pirotécnicos por muy bonitos pero si la persona no tiene la experiencia para manejar estos artefactos no lo debe utilizar’’ dijo Marvis Corro, Jefa de la sala de Quemaduras del Hospital del Niño.

Con información de Joselyne Mosquera