Vigilia por Juan David García: Familiares piden respuestas tras su hallazgo sin vida

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de personas convocadas por la Academia Panameña de la Lengua de Señas realizó una vigilia frente a un antiguo edificio abandonado en el área de Albrook, Ciudad de Panamá.

Esto ocurrió luego de que en dicho edificio se encontrara el cuerpo sin vida de Juan David García, un joven de 16 años. García había sido reportado como desaparecido por su familia hace 12 días.

Las autoridades llevaron a cabo diligencias durante el día, relacionadas con la investigación del caso.

El 18 de octubre se celebrará una audiencia en la que se presentará a un joven de 15 años, detenido por su presunta implicación en la muerte de Juan David.

“Desde el momento en que mi hijo no llegó a la hora habitual, supe que algo estaba mal. Fui a las autoridades y lo reporté, pero no sé qué sucedió (…) No tomaron las precauciones necesarias”, declaró Briceida García, madre del joven, visiblemente consternada.

Algunos de los asistentes a la vigilia llevaron flores como ofrenda y manifestaron su apoyo a la familia, además de expresar su descontento por la manera en que las autoridades gestionaron el caso.

Este grupo exige justicia para Juan David. Se conoció que el joven tenía una discapacidad auditiva y había sido parte de la Academia Panameña de la Lengua de Señas, donde había recibido sus primeras clases.

Por este caso, la Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación oficiosa contra los cuerpos de seguridad y las entidades responsables de la investigación, ante una posible vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad ciudadana, así como derechos de la niñez, adolescencia y personas con discapacidad.

Con información de Meredith Serracín