¡Imperdible! Gran estreno de 'Lo que callamos las mujeres', próximo lunes 29 de julio

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Cuántos desafíos enfrenta una mujer a lo largo de su vida? Una pregunta con respuestas dramatizadas en “Lo que callamos las mujeres”, el programa que pretende exponer las diferentes situaciones y problemas relacionados al abuso doméstico, el acoso sexual, machismo, las relaciones familiares complicadas y otros asuntos sociales y personales que sufre el genero femenino.

“Lo que callamos las mujeres” llega a las pantallas de TVN el próximo lunes 29 de julio, mostrando en el horario de las 2:00 p.m. episodios basados en testimonios reales, lo que le da un enfoque auténtico y resonante a este programa de denuncias dramatizadas.

La narrativa se presenta a través de una combinación de actuaciones y entrevistas, proporcionando tanto una perspectiva emocional como informativa sobre los problemas tratados. Mismos que, son difíciles de abordar en una sociedad compleja.

Este nuevo estreno, señala directamente a crear conciencia, ofrecer apoyo y brindar orientación a las mujeres que pueden estar enfrentando situaciones similares. Además, busca promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, desafiando estereotipos y fomentando un diálogo abierto sobre temas que a menudo son considerados tabú.

“Lo que callamos las mujeres” es un libro abierto de casos sin límites, los cuales, mediante cada episodio irán reflejando las complejas situaciones que el género femenino enfrenta desagradablemente.

Las lecciones de vida, no solo serán reflexiones a lo largo de cada dramatización, si no, ejemplos de los casos encarpetados en denuncias de mujeres, con historias dramáticas y de amor que, en algunos casos, terminan en fatalidades y momentos que no se olvidan.

No te pierdas de este estreno con relatos y memorias el próximo 29 de julio desde las 2:00 p.m., por TVN.