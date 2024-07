¿No cantaba Zharick León? Esta sería la verdadera historia de la canción 'Fiera inquieta', el himno de Pasión de Gavilanes

Ciudad de Panamá, Panamá/La canción principal de Pasión de Gavilanes, se convirtió en un autentico himno por el año 2003, incluso, hasta el día de hoy las letras que acompañan el tema sirven como el coro de desamor y lujuria de una relación, que cantan muchos televidentes.

Pero, más alla de la historia entre los hermanos Reyes y las hermosas hermanas Elizondo, en la memoria de las personas que han visto cada capítulo de este éxito de la pantalla chica, se quedó grabada la frase: ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda... La canción que simulaba cantar Zharick León, vestida de Rosario Montes.

A pesar de que es una composición de mucho empoderamiento femenino, pocos saben que, en realidad, la escribió un hombre: el colombiano Nicolás Uribe. En su momento, el artista justificaba el triunfo de su tema por la letra que contiene, pues, para aquellos años, pocas telenovelas contenían frases que voltearan la situación de "yo soy el rey". Entonces, el colombiano decidió crear para la novela una nueva versión bajo esa justificación y que las mujeres pudiesen sentir, que ellas eran las reinas.

¡Aunque eso no es todo! Muchos creeran que, la misma Zharick Léon fue la encargada de grabar el tema para la novela, pero, no es así. Y es que la historia tras la canción "Fiera Inquieta", no tiene nada relacionado a sus actores, pues fue otra mujer quien realmente cantaba, para que la actriz pudiese hacer la mímica.

Así es, curiosamente, León no era a quien escuchabamos cuando sonaba "Fiera Inquieta", detras del microfono real, se encontraba Angela María Forero, una cantante colombiana que resultaba ser ¡prima lejana de Shakira!

Para aquella epóca, Angela María era una estudiante de veterinaria cuando la telenovela se convirtió en un éxito a nivel mundial, hija de un dentista y un ama de casa, además de ser familiar lejana de la reconocida Shakira. La cantante se labró una carrera en la industria musical al interpretar la mayoría de las canciones en los dos álbumes que surgieron de Pasión de gavilanes. Además de "Fiera inquieta", otros temas que se hicieron muy populares fueron: "Vete", "Sobre el fuego" o "Dulce pesadilla".

Aunque fue Zharick quien se llevaba los aplausos por cantar el himno de la novela, en cierto momento, ambas artistas viajaron juntas a las giras que realizó el elenco, para dar a conocer a la verdadera voz del tema, y, permitir que los fanáticos pudiesen conocer la curiosidades de la producción.

Actualmente, Angela se encuentra dedicada a su papel de madre, y quienes son verdaderos seguidores del drama, le recuerdan su éxitosa participación en Pasión de Gavilanes.