'Los trapos sucios se lavan en casa': Conoce a los personajes que te atraparán en esta intrigante trama

Ciudad de Panamá/En cada barrio exclusivo y ostentoso, tras las puertas doradas de los palacios modernos, se esconde una realidad que rara vez se ve y se destapará a través de las pantallas de TVN. Es allí donde un ejército de mujeres sostiene el delicado equilibrio de estos hogares de lujo: las empleadas del hogar. Ellas lavan, limpian, cocinan, cuidan a los niños y, sobre todo, pasan desapercibidas. Porque, en estos ambientes de exceso y glamour, la regla es clara: su presencia debe ser invisible.

Sin embargo, este lado silenciado de la sociedad no es invisible en la nueva serie “Los Trapos Sucios se Lavan en Casa”, la adaptación turca de la exitosa producción internacional “Devious Maids”, que llega a TVN este 3 de febrero a las 8:00 p.m. Esta historia promete no solo entretener, sino también abrir una ventana hacia las vidas de estas mujeres, cuyas historias se desarrollan lejos del lujo, pero cuyo trabajo es esencial para el funcionamiento de esas mismas mansiones llenas de secretos.

Con un elenco de lujo encabezado por Ayça Bingöl, Ceren Moray y Cansu Tosun, el novelón sumerge al espectador en un relato cargado de emociones, intriga y misterio. Las protagonistas luchan por cumplir sus sueños, enfrentándose no solo a las demandas de sus empleadores, sino también a las oscuras realidades ocultas detrás de las puertas cerradas de esas casas elegantes.

Conoce aquí a los protagonistas de este novelón

Por supuesto, si vas a engancharte desde el primer día, este 3 de febrero, a las 8:00 p.m., deberás conocerte a todos los protagonistas de esta interesante historia.

Los jefes y las jefas, así como las amas del hogar tienen personalidades únicas y papeles importantes dentro de la novela.

Songül (Ayça Bingöl): ha criado sola a su hija İlkgül y a su hijo İlkkan, trabajando en casas de otras personas. Songül ha estado trabajando para Canan y tiene un fuerte vínculo con ella y su hijo Ahmet. Ella piensa en los demás antes que en ella misma. Se olvida de sus propios problemas mientras ayuda a los demás. Por eso se ha convertido literalmente en una hermana espiritual, incluso en una madre para sus vecinos y las demás mujeres que trabajan en el complejo habitacional. Sus hijos son las personas más valiosas de su vida. Son el único propósito de su lucha en la vida. Ella siempre ha trabajado duro y nunca ha permitido que nadie someta a sus hijos. Ha habido ocasiones en las que se ha tragado las palabras más profundas y sucias, como la suciedad que limpia durante todo el día. Cuando su hija İlkgül ingresa a la universidad, se siente como un respiro profundo y una recompensa por sus esfuerzos. Su hija es su orgullo y alegría. Aunque a İlkgül a veces le rompe el corazón, nunca termina un día con resentimientos.

Hayriye (Ceren Moray): es una joven vivaz. Aunque es de buen corazón, siempre se mete en problemas porque no puede mantener la boca cerrada. A ella le gusta chismorrear. Por eso conoce los problemas de todos y no puede dejar de meterse en sus asuntos. Esto provoca consecuencias indeseables y, en ocasiones, pone en problemas a sus amigos.Hayriye no tiene a nadie más que a sus amigos; ella trabaja muy duro para sacar a sus amigos de los problemas que ella causa. En comparación con sus amigas, tiene los ojos en alto; sueña con una vida cómoda en la que nunca más tendrá que trabajar.

Medina (Cansu Tosun): es una joven fiel a sus tradiciones. Ha venido a Estambul para trabajar y apoyar la educación de su hermana. Trabaja en la casa de Murat y Aylin y cuida a su pequeña hija Nil. Perdió a su madre a una edad temprana y crió a su hermana pequeña. Por eso tiene un vínculo especial con su hermana. Tiene que trabajar y ganar dinero para darle a su hermana la mejor vida posible. Es ingenua y bien intencionada; por eso se traga todo lo que le hacen y se queda callada. Pero en algunas ocasiones ni siquiera Medina puede quedarse callada. Ante esta situación, Medine estará reñida con sus creencias y su honestidad; pero ella no hará la vista gorda ante la destrucción de una familia.

Levent (Furkan Palali): apuesto y elegante, es un brillante cirujano plático que acaba de llegar a Estambul de Estados Unidos. Cuando accidentalmente se cruza con Hayriye, sentirá curiosidad por esta joven tan distinta de las demás.

Ahmet: Es el amado hijo de Canan que es estudiante universitario. Tiene la confianza de haber crecido en el amor y el dinero. Aunque el amor extremo de su madre le aburre de vez en cuando, no puede molestarla. Ama a Songül como a una segunda madre. Aunque no es consciente de los sentimientos de İlkgül hacia él, cree que existe un vínculo entre ellos.

Ilkgül (Aleyna Özgeçen): es el orgullo de su madre Songül. Es una chica decente que se ha convertido en estudiante universitaria gracias al esfuerzo de su madre. Vive con su madre en la casa donde trabaja. Ayuda a su madre en la casa de vez en cuando; pero ella nunca se ve a sí misma como una empleada. Aunque no juzga el trabajo de su madre, no soporta que la traten como ciudadanas de segunda clase. Cuando pierde los estribos y refleja su reacción de diferentes maneras, no es consciente de que en realidad está tratando a su madre como a una ciudadana de segunda clase. Esta situación provoca problemas entre madre e hija de vez en cuando. La muerte de su mejor amiga Meryem la ha conmovido profundamente. Siempre ha sentido algo por Ahmet, el hijo del jefe de su madre.

Feyyaz: es un hombre dominante y mandón. Está casado con la hermana de su ex esposa, Yasemín. Feyyaz no puede aceptar el hecho de que las consecuencias de su elección le afecten tanto a él como a los demás. Aunque quiere una vida pacífica, siempre está atrapado entre las peleas e intrigas de Yasemín y Nergis.

Canan (Devrim Yakut): es una mujer obsesiva. No le gusta salir porque tiene miedo a las enfermedades y a los posibles accidentes que pueda tener fuera de casa. Ella exagera todo. Su hijo Ahmet es su persona favorita en la vida. Dado que Songül literalmente crió a Ahmet, a veces siente celos de ella. Aunque su obsesión y sus celos a veces son insoportables, agrada a quienes la rodean. Ella es una buena mujer. Pase lo que pase, Songül es muy especial para Canan. Aunque a veces le recuerda a Songül que es sólo una criada durante sus discusiones, se emociona cuando se da cuenta de que Songül es la única persona que realmente se preocupa por ella. Siempre que necesita ayuda, Songül siempre está ahí para ayudarla.

Kahraman (Serkay Tütüncü): este reportero de éxito, que cuando piensa que ha encontrado una gran noticia, se olvida de lo demás. Tras la muerte de Meryem empieza a trabajar como chofer de Kenan, el jefe de la víctima. Su objetivo es esclarecer el misterio. Tendrá la ayuda de Ilkgül, por quien se sentirá atraído.

Murat y Aylin (Halil Ibrahim Ceyhan y Melisa Döngel): padres de Nil. Él adora a su hija, pero tiene que pasar mucho tiempo fuera de casa por su trabajo. Ella es una joven y bella influencer que carece de instinto maternal.

Nergis (Gözde Seda Altuner): fue traicionada por su exmarido Feyyaz y su hermana Yasemin, y no acepta que acaben casándose. Ha decidido dejar a sus hijos con él y su nueva mujer para que se sientan culpables. Tiene una venganza preparada.

Yasemin (Bestemsu Özdemir): aunque se casó enamorada de Feyyaz, le angustia no poder vivir su amor plenamente y en ocasiones se siente sola e infeliz.

Una historia que te atrapará desde el primer momento

Una tragedia marca el inicio de la historia: Meryem, una de las empleadas, muere de manera misteriosa tras caer de una ventana en la mansión donde trabajaba. Aunque todo parece indicar que se trató de un accidente, la duda pronto empieza a crecer. Ilkgül, amiga cercana de Meryem, y Kahraman, un periodista con sed de justicia, se embarcarán en una búsqueda sin descanso para descubrir la verdad. Lo que sigue es un viaje por los secretos mejor guardados de sus empleadores, revelando no solo sus mentiras, sino también los lazos invisibles de solidaridad y resistencia entre las trabajadoras.

Con la dirección de Ece Erdek Koçoglu y los guiones de Umut Açikalin y Damla Güçer, la novela no solo promete cautivar a la audiencia con su tensión dramática, sino también ofrecer un retrato conmovedor de la resiliencia y el coraje de estas mujeres que, a pesar de ser vistas como invisibles, son las verdaderas pilares de estas mansiones llenas de poder y riqueza.

“Los trapos sucios se lavan en casa” es más que un novelón: es un llamado a reflexionar sobre las dinámicas de poder, el trabajo invisible y la lucha por la dignidad en un mundo donde los sueños de unas pocas se construyen sobre el esfuerzo callado de muchas. ¿Será posible que la verdad salga a la luz en un lugar donde el dinero y el estatus parecen tenerlo todo bajo control? La respuesta, sin duda, será tan intrigante como las vidas de sus protagonistas.

No te pierdas el estreno de “Los trapos sucios se lavan en casa” el 3 de febrero, a las 8 p.m., solo por TVN. ¡La historia de estas mujeres está a punto de salir a la luz!