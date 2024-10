Rosa Ayala de Pérez: Fundación Caravana del Niño Jesús

Ciudad de Panamá, Panamá/Para Rosa Ayala, la Fundación Caravana del Niño Jesús, nace luego de un difícil momento en su vida, en el cual tuvo que afrontar junto a su esposo dos perdidas de embarazo que resultaron generando sentimientos de ayuda comunitaria en niños de diferentes zonas del país, desde el 2001.

"Para aquellos años, sufrí mucho la perdida de mis dos hijos y fueron momentos muy duros. Soy sobreviviente de cáncer desde los 12 años y esto provocó que la noticia de no poder concebir en alguna otra ocasión, me hiciera caer en un momento de depresión, hasta que, en una Navidad, me dirigí con mi esposo a Pacora a compartir lo que estaba sobre nuestra mesa con los niños", comenzó diciendo Rosa.

La Fundación Caravana del Niño Jesús, se crea luego de que el corazón de Rosa, fuera tocado por un abrazo tierno de una niña que recibió un regalo de su parte, y, en un gesto de agradecimiento, se unió a ella en un fuerte abrazo.

"Recuerdo que cuando abracé a esa niña, sentí que Dios tocó mi corazón y entonces miré al cielo haciendo la promesa de que, a partir de ese momento, compartiría más de lo que tenía con los niños", confesó.

Luego de aquel diciembre, Rosa siguió realizando actividades y voluntariados de ayuda a los niños, llevando ropa y regalos a las comunidades con más necesidades de ayuda.

"Mi mamá me dijo que debía ponerle nombre a las actividades de ayuda humanitaria que estábamos realizando. Fue entonces cuando miré hacía atrás y vi a los carros con familias que se habían unido a la causa, trayendo todo tipo de regalos y ayudas para aquellos que lo necesitaban. Entonces, vi que eran ocho autos que estaban detrás de nosotros y supe que debía llamarse: Caravana del Niño Jesús", reveló Rosa en su relato.

La Fundación Caravana del Niño Jesús, rinde su nombre al lema que comprende la idea de que todo niño, representa la imagen de Jesús por su corazón. Esta fundación cumple llevando los elementos necesarios a comunidades vulnerables para sembrar una semilla de ayuda y una luz que indica que, aún quedan personas en la tierra con la voluntad de ayuda.

Los programas de la Fundación Caravana del Niño Jesús, contribuyen al fortalecimiento de la educación y nutrición infantil. Impactando principalmente a niños y jóvenes que viven en condición de vulnerabilidad social.

"Hemos enviado ayudas hasta Bocas del Toro y diferentes provincias y luego me llegan las fotos de los niños felices, para mí, es mi mayor satisfacción", comentó esta héroe.

A lo largo de los años la fundación ha contribuido con más de 7,500 bolsas de comida, más de 3,800 mochilas con útiles escolares y 1,500 bolsas con artículos de aseo, además de vestido, juguetes y otros, a través de nuestros programas, proyectos, actividades y acciones con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias panameñas de escasos recursos de una manera integral.

"Nuestros pilares son la alimentación y la educación, actualmente estamos apoyando a dos comedores, uno en Pedregal y otro en Las Mañanitas, donde la población son al rededor de 90 niños en situación de pobreza, mientras que el otro cuenta con 50-60 niños que requieren nuestra ayuda. Como digo yo, las cosas no son del que las tiene, sino del que las necesita", Finalizó diciendo Rosa.

Redes sociales: @funcanije507

