Alejandro Estrada habló de su esposa Nataly Umaña y Miguel Melfi tras ser invitado a La casa de los famosos Colombia

Colombia/El esposo de Nataly Umaña, una de las concursantes de La casa de los famosos Colombia, estuvo en la gala central del capítulo del domingo.

Su visita se dio de manera controversial, pues Alejandro Estrada llegó a esclarecer las dudas de los televidentes, luego de que surgiera una atracción entre su esposa Nataly y el concursante panameño Miguel Melfi.

Alejandro también es actor y lleva casado con Nataly 11 años. Ambos han sido uno de los matrimonios más estables y reconocidos de la televisión en Colombia, lo que ha llevado a que esta nueva historia de amor entre Nataly y Melfi dentro de la casa, genere debates en el exterior.

Durante la tercera semana de la competencia, el dúo del cuarto amarillo ha estado en el ojo del huracán por los momentos románticos que han protagonizado.

Primero, se dejaron ver algunos abrazos y miradas que escalaron a dormir en una misma cama. Luego, en la prueba de estar atados por 48 horas, Nataly escogió al panameño para realizar juntos la prueba, lo que los obligó a convivir de manera extrema, incluso, llegaron a bañarse juntos y se dieron sus primeros besos ante las cámaras.

Aunque los famosos se encuentren alejados de cualquier contacto con el exterior, el mundo afuera no ha desaparecido. En la historia de Nataly y Miguel aún se encuentra presente Alejandro Estrada, pues el actor ha salido en diversos medios de comunicación a defender su matrimonio.

El escenario de la gala central fue el momento ideal para recibir la visita del esposo de Nataly, quien tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de donde su esposa reside momentáneamente desde hace 23 días.

Las presentadoras del programa Cristina Hurtado y Carla Giraldo, fueron las encargadas de recibir a Alejandro como invitado especial de el Jefe, y, sin aguantarse las dudas ni retener los pensamientos, iniciaron a cuestionar al actor sobre las imágenes que todos los televidentes han visto de Miguel y Nataly.

Por su parte, Alejandro se mostró sereno y seguro de sí mismo, aunque, recalcó lo mucho que está sufriendo por la situación, pues claramente su esposa ha sido una parte fundamental de su crecimiento como ser humano y las redes sociales lo han sumergido en una crítica directa.

Una de las primeras preguntas por parte de las presentadoras fue sobre los acuerdos previos al ingreso de Nataly a la casa.

Alejandro ya había aclarado en algunas ocasiones que su participación fue una decisión de ambos, y lo afirmó en la gala diciendo: “Tuve acuerdos con ella basados en el respeto mutuo, cuando uno está en un encierro hace que se tomen acciones no acordes a lo que es la persona en la vida real, pero no es una estrategia, yo jamás me prestaría para esto, es mi matrimonio, no un juego”

Cabe resaltar que, muchos de los internautas que han viralizado los momentos de Miguel y Nataly en las redes, han comentado que su “amor”, está basado solamente en la estrategia y que todo está planeado por la producción del programa.

Alejandro no se mostró muy de acuerdo con este pensamiento, y, comentó que una de las razones por las que había decidido presentarse en la gala central y en la pre gala, era para aclararle a los televidentes que esta situación no se trataba de una estrategia: “Quiero creer que es un juego, pero debo aclarar que esto no fue planeado antes, por eso no sé qué es lo que pueda estar pasando, pero esperaré que ella salga para que me lo cuente y darme cuenta”

Carla Giraldo no se aguantó las ganas y le preguntó a Estrada sobre su percepción acerca del panameño Miguel Melfi, el cual entró soltero a la casa y ha mencionado en ocasiones que es alguien que deja que las cosas fluyan.

Alejandro respondió: “me parece que es un chico (Miguel Melfi) con una ambición increíble y que sabe jugar muy bien, es un líder y sabe hacer su juego, pero deja mucho que desear de sus principios y su educación”.

También, Cristina Hurtado tuvo la duda sobre el posible fin del matrimonio, y las medidas que tomaría Alejandro en caso de ver a su esposa en algún momento.

El actor siempre ha sido claro en que su decisión será tomada basada en el respeto que le tiene a Nataly, y lo confirmo diciendo: “Aunque las imágenes hablen por sí misma y tenga el derecho de juzgarla, no lo voy a hacer. No me arrepiento de que ella entrara ahí, esta experiencia también me va a ayudar a crecer a mí, y a prender a soltar lo que hay que soltar”.

Antes de terminar con la gala, Alejandro fue invitado por el Jefe a ingresar a la casa, esto con el fin de que pueda ver a su esposa y pertenecer al reality que está dando tanto de que hablar. El actor se mostró sorprendido y afirmó que podría considerar la posibilidad de entrar, sin embargo, debía ser una decisión tomada con tiempo y con la cabeza fría.

Entonces, en los próximos días podríamos conocer, si Alejandro decide ingresar a la casa más polémica de la televisión.