El 'Team Papilla' llegó con sabrosura a una segunda noche en La casa de los famosos Colombia

Colombia/El equipo amarillo perdió la primera prueba que sentenciaba a comer durante varios un tipo de crema (papilla) y para no recaer en la locura, durante sus primeras horas en La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido caleña, Karen Sevillano, mostró su talento para bailar salsa e invitó a varias de sus compañeras a seguirle el paso; sin embargo, algunas no lograron hacerlo debido a que, según manifestaron, no llevan el ritmo en la sangre.

Así fue la clase de baile de Karen Sevillano e Isabella Sierra

La clase de baile tuvo lugar en la sala de la casa más polémica del mundo, cuando Karen, la líder de la semana, empezó a bailar salsa junto con sus compañeras Ornella Sierra, Isabella Sierra y Sandra Muñoz.

La energía de la creadora de contenido no se hizo esperar y, de hecho, contagió a sus pupilas. Ellas, por su parte, estuvieron muy atentas a cada paso y le pidieron que les enseñara como si estuviera en un tutorial para redes sociales, de modo que pudieran aprender cada detalle de los movimientos.

En cuanto a las alumnas, se pudo notar que Sandra Muñoz fue la que menos se movió (de hecho, al inicio de la clase había mencionado que el baile no es lo suyo).

Por su parte, Ornella Sierra se arriesgó un poco más, aunque era evidente que le costaba un poco y, al parecer, le hizo honor a la frase con la que se defendió: “Yo tengo dos pies izquierdos”.

No obstante, la famosa que tuvo un mejor resultado fue la creadora de contenido Isabella Sierra, quien demostró que le gusta bailar y, aunque Karen le pedía que se soltara más, dejó ver su talento para la danza. Con movimientos que nadie se esperaba, Isabella empezó a dirigir su propia clase de Twerk, dejando a más de uno con la boca abierta.

De este modo, las participantes terminaron su clase de baile al ritmo de las frases de motivación por parte de Isabella Santiago, José Miel y La Segura.

Esta actividad es una de las muchas cosas que los 22 famosos han iniciado a realizar para entretenerse, pues están privados de cualquier contacto con el exterior. No te pierdas todas sus locuras creativas para entretenerse todas las noches a las 9:00 p.m. por las pantallas de TVN y 24/7 por la app de VIX.