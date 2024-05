Colombia/La persona que ingresó a La casa de los famosos fue nada más y nada menos que el reconocido hipnotizador Richard Taylor. Con el objetivo de que los talentos tuviesen una actividad diferente y entretenida, el invitado logró cautivar los sentidos de la mayoría.

Algo que dejó claro Taylor fue que las personas que no querían ser hipnotizadas no iban a ser obligadas, de modo que en la actividad como tal no participaron La Segura y Diana Ángel.

Por otro lado, el resto de los famosos accedieron y le dieron el poder al conocedor de la mente humana para que los durmiera. Una de las demostraciones que más capturo al público la protagonizó la experimentada actriz Martha Isabel Bolaños.

Ya dormida, el hipnotizador empezó a darle instrucciones a la ‘Pupuchurra’. Puntualmente, Richard le indicó a la famosa que debía gatear y balbucear, como si fuese una bebé.

A la cuenta de tres, la actriz inició a comportarse como una bebé; se sentó y balbuceó, también simuló llorar porque, supuestamente, no encontraba a su mamá y tenía mucha hambre.

No obstante, la sorpresa se dio cuando a la demostración se sumó La Segura, quien, pese a las diferencias que tiene con Martha, cuidó a la actriz.

A La Segura le pidieron el favor de sentarse en una silla. Sin esperarlo, el hipnotizador acercó a las dos participantes; de hecho, la influenciadora caleña hizo como si fuese la mamá de Martha, por lo que la consoló y abrazó.

La Segura abrió los ojos por lo anteriormente descrito, pues en su cabeza no se había pasado que iba a tener una experiencia de este tipo, mucho menos con Martha Bolaños. Pasado un corto tiempo, la actividad terminó.

Al finalizar, la "Pupuchurra" notó que La Segura fue quien la cuidó, razón por la que también se quedó sin una palabra de lo que sucedió en La casa de los famosos Colombia.

*Con información de RCN, Colombia*