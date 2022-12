¡Alarma! Todo lo que debes saber sobre la final Qatar 2022 Argentina vs Francia

La final Argentina vs Francia se jugará este domingo desde las 10:00 am y podrá ser visto por las pantallas de TVMAX.

Catar/Una final llena de ingredientes de todo tipo, nos espera este domingo con las selecciones de Argentina y Francia. La selección albiceleste arrancó la Copa Mundial de Qatar 2022 perdiendo ante Arabia Saudita 2-1 pero a partir de allí, el cambio ha sido otro, los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de menos a más, su último partido fue en semifinales ante la selección de Croacia donde ganaron con relativa facilidad 3-0.

Por otro lado está la selección dirigida por Didier Deschamps, la cual arrancó el torneo en el grupo D donde clasificó a octavos de final como líderes del mismo, su única derrota fue ante Túnez en la última jornada de grupo 1-0. Vienen de eliminar a la sorprendente selección de Marruecos 2-0.

Será un encuentro muy parejo en todas las parcelas, comenzando con los mayores goleadores de la Copa Mundial de Qatar 2022 quienes la lideran Lionel Messi y Kylian Mbappé con 5 goles cada uno, seguidos por Julián Álvarez y Olivier Giroud con 4 goles cada uno.

Declaraciones de Lionel Scaloni.

"El partido de mañana es Argentina contra Francia. Más allá de Messi contra Mbappé, creemos que ambos tenemos las armas necesarias como para que el partido lo puedan definir otros jugadores y no necesariamente ellos dos"

"El plan del partido lo tenemos y lo tenemos claro, sabemos cómo atacarlos, sabemos los puntos fuertes que ellos tienen y haremos mucho hincapié en ello. Esperaremos no llegar a los penales, y después, si se llega, trataremos de elegir a los mejores".

"Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugar con la pelota porque tiene jugadores de buen pie, y puede jugar en algún momento a la contra y ser letal".

"En principio hay una frase hecha que todo el mundo la dice, y es que las finales se ganan y no se juegan, y creo que parte de razón lleva. Pero la final hay que jugarla como hemos jugado los últimos partidos, sabiendo de la dificultad del rival, analizando de la misma manera que analizamos los otros partidos".

Declaraciones de Didier Deschamps.

La principal preocupación del técnico es el "síndrome viral" que circula en su concentración. Kingsley Coman, Ibrahima Konaté y Raphaël Varane, enfermos, no participaron en el entrenamiento colectivo del viernes, mientras que Dayot Upamecano y Adrien Rabiot no jugaron en semifinales.

"Cuando me fui estaban todos dormidos, no tengo las últimas informaciones, intentamos gestionarlo de la mejor manera posible, con tranquilidad con respecto a las diferentes informaciones. No voy a entrar en detalles, nos adaptamos e intentamos cuidarnos sin caer en los excesos en un sentido u otro".

"El contexto de una final es especial porque hay una parte emocional diferente según los jugadores. Cuando es la primera final para un jugador hay menos referentes. Cuando tienes la oportunidad y el privilegio de jugar varias, esto ayuda. El discurso no es obligatoriamente el mismo con todos los jugadores".

"No es el mismo equipo de 2018 (triunfo de Francia 4-3 en octavos), no puedo compararlo. No estaban los mismos jugadores y fue en octavos. Aquí han jugado con sistemas diferentes y jugadores diferentes. Nuestros observadores han visto todos los partidos, aunque es verdad que podrían hacer algo nuevo mañana. Nosotros también. Hay que estar preparados para todas las situaciones".

Alineaciones probables.

Argentina: Emiliano Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi (cap), Julián Álvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Francia: Lloris (cap) - Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

Con información de AFP.