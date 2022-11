Catar 2022: "Los astros se alinearon con nosotros", expresó el técnico de Arabia Saudita

Después de la sorprendente victoria de Arabia Saudita contra Argentina el martes (2-1), el francés Hervé Renard, entrenador de los hijos del desierto, solo podía felicitar a sus jugadores.

"Victoria... Felicidades a los fantásticos jugadores, les felicito siempre y hace tres años que lo hago", se alegró el entrenador, de 54 años.

"Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico", concedió el francés. "Son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico".

Después de disfrutar el momento, Renard insta a los suyos a concentrarse cuanto antes en las dos siguientes fechas, en las que se enfrentarán a Polonia y México.

"Solo podemos tener una buena celebración durante 20 minutos y eso es todo, todavía quedan dos partidos", declaró el exseleccionador de Zambia y de Costa de Marfil. "Cuando vienes a la Copa del Mundo, tienes que creer en uno mismo, todo puede pasar en el fútbol.

Después de irse al descanso por detrás en el marcador y tras otros tres goles de Argentina anulados por fuera de juego, Renard no estaba satisfecho.

"Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte", analizó.

Sobre su rival, Renard declaró que no habría sido una sorpresa si Argentina hubiera infravalorado a su combinado.

"A veces el equipo rival no tiene la mayor motivación, es normal, también nos ha pasado cuando jugamos contra equipos inferiores", reconoció. "Algunas personas no lo entienden pero puedes imaginar que cuando juegas contra Arabia Saudita, la motivación no es la misma que cuando juegas contra Brasil".