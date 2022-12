'Espero que Croacia les meta cuatro': los duros comentarios de un periodista español contra Argentina

Desde Europa se han generado todo tipo de comentarios ofensivos y de mala fe contra la selección argentina, luego que se hicieran virales unas imágenes donde se le ve a los jugadores de la albiceleste burlarse de su rival luego de clasificar a las semifinales. Las posteriores palabras de Lionel Messi en zona mixta con el ya famoso "Andá pa'llá bobo' no han hecho más que encender la polémica.

Para nadie es un secreto que la selección argentina genera pasiones insospechadas en todas partes del mundo, pero así como es querida, también es odiada por cierto sector que la considera 'prepotente' y 'pretenciosa', y esto quedó demostrado en un programa español cuando uno de sus panelistas arremetió fuertemente contra la Argentina de Lionel Messi deseándole que Croacia "les meta cuatro y los mande para la casa".

El programa en mención es "El Chiringuito" de Jugones, muy seguido aquí en Panamá, y reconocido por tener periodistas muy madridistas que critican todo lo que tenga que ver con el Barcelona y Lionel Messi. Pues uno de estos periodistas es el veterano Juan Manuel Rodríguez, seguidor confeso del Real Madrid, quien lanzó fuertes comentarios a la hora de dar su punto de vista sobre lo que dejó el final del duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró.

Palacios, un periodista argentino que también participa en ocasiones de la transmisión, escuchó todo el discurso de su compañero y buscó calmarlo: “Pero es fútbol Juanma, estamos hablando de fútbol”. Sin embargo, el columnista español volvió a cargar con más argumentos contra la Albiceleste.

“Si tienen la suerte de pasar a la final, os metan seis. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo ya venía de fábrica así. Pero ayer habéis reconvertido al planeta tierra, en semifinales no va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero Matías es que os metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que os va a pasar”, Sentenció el español.

*Con información de Infobae*