¿Fake news? Revelan la verdad sobre los Rolls-Royces que recibieron los jugadores de Arabia Saudita

Tras su histórica victoria ante la selección de Argentina en el primer partido de la Copa Mundial de Catar, que marcó un hito en la historia de las citas mundialistas, hubo muchos rumores sobre los impresionantes premios que recibirían los jugadores saudiés por parte del El príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, desde relojes Rolex hasta lujosos Rolls-Royces.

El 22 de noviembre de 2022, los equipos de Argentina y Arabia Saudita abrieron el grupo C del Mundial de Qatar. Con gol de Lionel Messi desde el punto penal, la Albiceleste empezó ganando, pero Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari dieron vuelta el marcador y sellaron un 2 a 1 histórico. Pero, realmente ¿fue así?

Recientemente, el presidente de la federación del fútbol del equipo árabe, reveló la verdad en torno a los premios que recibieron los jugadores:

"No, no, no. Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de representar a su nación. Tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido. Los rumores no son ciertos. Por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina", afirmó Yasser Al Misehal en diálogo con el diario español Marca.

El dirigente también habló sobre la salud de Al-Shahrani, el defensor del equipo que sufrió un durísimo golpe en el partido ante los liderados por Lionel Messi. "Gracias a Dios Al-Shahrani está bien. Tuvo varias lesiones severas. No solo una lesión en la cara. También tuvo una lesión en sus costillas y otra más en el páncreas que daba miedo, pero gracias a Dios está bien. Ha tenido tres operaciones, se encuentra bien en su casa. Creo que gradualmente empezará a entrenar poco a poco y espero que regrese a los campos dentro de poco", explicó.

Como bien destaca el medio TyC Sports, el batacazo del triunfo de Arabia Saudita sobre la Selección Argentina en el debut de ambos equipos por el Mundial de Qatar 2022 dio la la vuelta al mundo y desde la federación de Arabia Saudita decidieron hacer pública una parte de la charla técnica del entrenador, Hervé Renard, durante el entretiempo del partido durante la cual criticó a sus jugadores por no presionar más a Lionel Messi: "¿Acaso quieren sacarse una foto con él?".

*Con información de Mundo Deportivo y TyC Sports*