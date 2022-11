Messi: "Quiero vivir el Mundial con intensidad y disfrutar de cada momento"

Lionel Messi expresó sus sentimientos en la víspera del debut de Argentina en el Mundial Catar 2022 junto a su similar de Arabia Saudita.

"Me encuentro muy bien, me agarra con otra edad, más maduro, quiero vivirlo con mucha intensidad: disfruto de cada momento. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, no me daba tiempo de disfrutarlo, solo pensaba en querer seguir ganando y pasaban desapercibidas muchas cosas. Ahora intento aprovecharlo todo más", reflexionó durante una conferencia de prensa.

Lejos de colocarse la etiqueta de favorito, Messi considera que el partido ante Arabia Saudita será difícil, pero indicó que él y sus compañeros saldrán a buscar un buen resultado desde el primer momento.

"Esperamos seguir haciendo lo que hacemos con este grupo. Nos sentimos muy bien en lo grupal. Nos esperamos un partido difícil. Para muchos es su primera Copa del Mundo. Iremos a buscar el partido desde el inicio", recalcó.

El jugador del París Saint Germain ratificó que Catar 2022 será su último Mundial por lo que le queda solo una ocasión más para conseguir la Copa del Mundo para Argentina junto a sus compañeros de selección.

"Agarré el ritmo y me sentí cómodo. No hice nada especial, me cuide y trabaje como hice siempre en mi carrera. Es mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos queremos: ganar el mundial. Es mi ultimo Mundial", señaló.

En los últimos días, Messi entrenó aparte del grupo de la selección argentina. Él mismo explicó que eso se debió a que estaba golpeado, pero ahora ya lo superó y está listo para jugar.

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. Entrené a parte porque tenía un golpe, pero nada raro", indicó.

Argentina jugará ante Arabia Saudita el martes 22 de noviembre en el Estadio Lusail desde las 5:00 a.m. (hora panameña). El encuentro será transmitido por TVMAX.