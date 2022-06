La lucha contra la corrupción, el uso político de los bienes públicos y el balance de la Cumbre de las Américas fueron los temas discutidos este domingo 12 de junio en Radar.

El abogado Ernesto Cedeño ha presentado múltiples denuncias ante la Procuraduría de la Administración por el uso de bienes públicos en beneficio de figuras políticas.

Primero, por la difusión de videos partidistas a través del Servicio Estatal de Radio y Televisión (Sertv), una denuncia que fue archivada. Y ahora por el uso de un helicóptero del Senan en beneficio del vicepresidente José Gabriel Carrizo.

"Yo creo que uno debe exigir a las instituciones del Estado, retarlas a que jueguen su papel", sentenció Cedeño".

El abogado recordó que la Constitución es clara, y que debe ser la Procuraduría de la Administración quien investigue. Incluso, se tipifican claramente las sanciones, entre las que está de 1 a 3 años de prisión.

"Si el procurador de la administración, ahora con los helicópteros, todavía no ha admitido la denuncia, no sé si la vaya a admitir. Espero que si le pide una rendición de cuentas al Senan, y el Senan le dice que estaban cumpliendo órdenes, que entonces no vaya veloz a cerrar la investigación. Si él hace eso, realmente deja un sinsabor", concluyó el abogado.

No hacen ni dejan hacer

El diputado independiente Gabriel Silva fue el proponente de un proyecto de Ley para prevenir el conflicto de intereses. Un proyecto que fue finalmente vetado por el presidente de la República Laurentino Cortizo.

Para Silva, es una promesa de campaña más que quedó en nada.

"Nuevamente el presidente decepciona al país y nuevamente incumple con su palabra. El presidente en campaña se comprometió a impulsar una ley de conflicto de intereses y otras leyes anticorrupción. Y a la fecha hemos visto que ninguna de esas leyes han sido presentadas por el Órgano Ejecutivo, ni han sido aprobadas por la Asamblea Nacional". lamentó Silva.

Lina Vega, de Transparencia Internacional, no está sorprendida por el veto presidencial. Apunta que nunca se sintió el apoyo ni del Ejecutivo, ni de la bancada oficialista y que por el contrario el camino del proyecto estuvo fraguado de objeciones.

"La Antai se entusiasmó al principio con el proyecto. Y ahora vemos como uno de los vetos es precisamente alegar que la Antai no tiene competencias para realizar las tareas que le da la ley. Pero es que la ley le está dando las competencias", exclamó Vega. "Son realmente argumentos que dejan claramente establecido al país que el Ejecutivo no tiene ninguna intención que se apruebe una ley de conflicto de intereses como lo había prometido".

Para el diputado, el gobierno ni hace, ni deja hacer. No concreta sus promesas, bloquea el cambio propuesto por otras bancadas.

"Me cansé de estar en Twitter"

En el ámbito político, el comunicador social Franklin Robinson decide postularse a representante por la libre postulación en Río Abajo.

"Me cansé de estar en Facebook. Me cansé de estar en Twitter. Me cansé de estar en la calle peleando", afirma Robinson. "Es frustración que tomo como panameño, porque veo que mi corregimiento sigue echando para atrás, no veo avances. Veo jóvenes en drogadicción, en la violencia, en el desempleo. Veo que hay herramientas y no se las están dando. Me frustró mucho y decidí convertir esa frustración en acción".

Radar Internacional

La Cumbre de las Américas estuvo cargada de polémica por las múltiples ausencias.

En la cumbre anterior, 34 jefes de estado asistieron. A esta última, solo 23 países hicieron acto de presencia, algunos de ellos sin sus presidentes.

Nicaragua, Cuba y Venezuela, no fueron invitados, lo que ocasionó el disgusto de países como México que simplemente cancelaron.

La postura de Estados Unidos, el anfitrión, sobre Venezuela es especialmente controversial. Por un lado afirman que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, pero por el otro no lo invitan a la cita como jefe de estado.

"Es una contradicción y es un planteamiento un poco hipócrita", coincidió el excanciller mexicano Jorge Castañeda. "Pero ya me imagino el escándalo que los mexicanos, los argentinos y los chilenos hubieran armado si se aparece Juan Guaidó en la mesa de los presidentes. Ya me imagino la pataleta, el berrinche que hubiera armado Alberto Fernández de Argentina. Entonces, Biden no podía hacer las dos cosas".

La ausencia de México y otros países centroamericanos es especialmente relevante por su rol en una de las mayores preocupaciones para Estados Unidos: la migración irregular.

Actualmente, una caravana migrante de unas 15 mil personas se dirige hacia Estados Unidos. El país norteamericano busca apoyo regional para frenar la migración ilegal e incluso firmó un acuerdo con países como Panamá que se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a los migrantes.

Mientras que Estados Unidos, por su parte, prometió ampliar a 20 mil personas su cuota de refugiados para 2023 y 2024, dando prioridad a los haitianos por su dominio del inglés.

Sin la presencia de países fronterizos claves como México, y a pocos meses de elecciones de vida o muerte para el partido demócrata en EEUU, el panorama es tan incierto como el destino de la caravana. Lo cierto, es que el tema permanecerá en el radar.