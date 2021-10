Radar: Pandora Papers, embarazo adolescente y antiviral contra la COVID-19

La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo, Lee (Alcogal) ha estado en el centro del escándalo internacional tras la publicación de los Pandora Papers, una investigación periodística que revela la creación de sociedades utilizadas para presuntamente evadir impuestos por líderes políticos, celebridades y empresarios alrededor del mundo en Panamá.

La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), se basa en una filtración masiva de documentos de Alcogal.

Aníbal Galindo, socio de la firma, aseguró que Alcogal y la mayoría de abogados panameños no se están prestando para ayudar a criminales.

"Considero que hay un morbo en función a este servicio, servicio profesional muy bien establecido en el mundo, no solo en Panamá, de que el que hace esto es malo, o se está prestando para proteger o ayudar a criminales. No es el caso nuestro, y me atrevería a decir sin temor a equivocarme que no es el caso de la enorme mayoría de los abogados panameños", apuntó Galindo.

El abogado añadió que realizan su trabajo bajo el estricto escrutinio de diversas jurisdicciones internacionales, cumpliendo el proceso de debida diligencia.

Los argumentos de Galindo son similares a los de Ramón Fonseca Mora tras la publicación de los Panama Papers. Su argumento es que todo lo que hacen es legal y cumpliendo los requisitos que les piden. Si sus clientes hacen algo malo con sus sociedades, no es responsabilidad suya.

De hecho, se estima que unos 113 clientes de Mossack & Fonseca migraron a Alcogal luego de los Panama Papers, aunque Galindo asegura que "no venimos a aprovecharnos del cierre", sino que ambas firmas llevan décadas en el mismo negocio.

"Da mucha pena, pero es un problema real", reconoció Luis Botello, periodista panameño y vicepresidente del Centro Internacional para Periodistas. "Yo creo que no podemos escudarnos en un patriotismo y pensar que no hay que tratarlo, yo creo que hay que ver cuál es el problema y si hay que hacer modificaciones para que no estemos ayudando a criminales del mundo, yo creo que hay que hacerlo. Pero tenemos que empezar por reconocer que esto no es un ataque al país", concluyó.

No han faltado las voces en Panamá que saltan a afirmar que la publicación de los Pandora Papers es un ataque contra Panamá, a pesar de que el aporte al PIB por la constitución de sociedades es mínimo (menor al 1% según datos oficiales) y que se trata del negocio de unas cuantas firmas de abogados conformadas, algunas por la "élite" económica y política del país.

"Traer los mismos argumentos nos va a llevar al mismo resultado. Es evidente que es imposible para un centro financiero internacional luchar contra la comunidad internacional y más cuando no lo acompaña la razón. Y, ¿cómo sabemos que no lo acompaña la razón? Por los datos", señaló Carlos Barsallo, presidente de la Junta Directiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Embarazo adolescente

En el programa también se discutió el tema del embarazo adolescente. Un reciente estudio publicado por Naciones Unidas reveló que en 2019, 456 niñas dieron a luz en Panamá. Esto representa más de una niña menor de 15 años dando a luz cada día del año.

El estudio calculó también el costo económico al país. Además del costo social, el embarazo adolescente nos cuesta alrededor de 525 millones de dólares cada año.

"El embarazo adolescente está íntimamente ligado a la pobreza y a las desigualdades sociales en nuestro país. También vimos la importancia y la necesidad de poder cuantificar y poner en contexto lo que le cuesta al país", manifestó José Manuel Pérez, del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Muchos de estos embarazos son producto de violaciones, abuso sexual perpetrado por mayores de edad, muchas veces personas cercanas a las jóvenes.

"No hay ninguna justificación. Cuando un adulto tiene relaciones sexuales con una niña entre 10 y 14 años se está cometiendo un delito. El Código Penal es totalmente claro", enfatizó Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social.

Antiviral contra la COVID-19

También participó en el Radar un científico panameño que ha hecho historia. Se trata del doctor Abel De la Rosa, quien trabajó en el desarrollo del antiviral molnupiravir, un antiviral que reduce el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19.

"Cuando las personas se vacunan, hay personas que se pueden infectar, y con este medicamento quizás se puedan tratar también esas personas y también se puedan tratar las personas que tienen COVID que no han sido vacunadas. Pero es otra herramienta, no es un substituto para la vacuna. La vacuna sigue siendo la principal arma que tenemos contra la infección, contra la enfermedad", explicó De la Rosa.