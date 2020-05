Radar: El fin de la cuarentena obligatoria y el inicio de la voluntaria

La responsabilidad individual

El analista político Jorge Eduardo Ritter describió esta nueva fase como que “termina la cuarentena obligatoria, pero comienza una cuarentena voluntaria” que va a requerir de una mayor voluntad y responsabilidad individual por parte de los ciudadanos.

Para el exministro de Salud Miguel Mayo, es crucial aplicar la docencia y explicarle el porqué de las medidas a la población, ya que esa comprensión mejora el cumplimiento.

Sobre la decisión de abrir el segundo bloque y levantar la cuarentena, el director de la región metropolitana de salud, el Dr. Israel Cedeño, explicó que observaron se están dando en promedio entre 200 y 250 casos nuevos por día de forma estable, por lo que el impacto negativo tras la apertura del primer bloque fue mínimo. Sin embargo, de darse una elevación muy grave en esta ocasión, no descartan medidas como volver al cierre total.

Igualmente, las autoridades sanitarias mantendrán vigentes los cercos sanitarios en distintos puntos del país para controlar el movimiento entre provincias y para contener los clusters o conglomerados de casos.

El Dr. Cedeño aseguró que estas medidas de contención han sido efectivas, como en el caso de Koskuna, donde desde que se aplicó el cerco el 17 de abril solo quedan 5 casos activos, y en el Centro Femenino de Rehabilitación, donde se extrajo a las reclusas positivas y se logró controlar el brote.

El proceso de la reapertura económica

Uno de los factores cruciales en la decisión de reabrir el segundo bloque fue el riesgo de colapso de la economía, lo cual igualmente tendría efectos graves en el sistema de salud, según aseguró el Dr. Cedeño.

Para el expresidente Ernesto Pérez Balladares, estamos en la primera de tres etapas de recuperación. La segunda etapa llegará cuando “el consumidor y los trabajadores empiezan a sentirse con más confianza y empresas empiezan a prosperar” una vez se retoman los hábitos de consumo. Finalmente, la tercera etapa “es cuando las empresas vuelven a tener la motivación de invertir en nuevas cosas,” aunque para llegar allá hay que sufrir un periodo de ajuste difícil.

Si bien se mostró optimista de que el país se recuperará, el exmandatario expresó su desacuerdo con el proceso para la reapertura de las empresas.

“No me parece adecuado la cantidad de permisos y reglamentos que se han generado para que las empresas empiecen a trabajar,” afirmó Pérez Balladares. “Son burocracias que no van hacer que las cosas despeguen a la velocidad que se debe. Exigir tanta burocracia innecesaria a tantas empresas, no ayuda a que se reactive la economía.”

El exministro de Planificación Guillermo Chapman mostró el mismo descontento y argumentó que no es viable, particularmente para las pequeñas empresas. En vez, considera que debe haber reglas claras por parte de las autoridades y que estas sean auditadas.

Empleos

El desempleo rampante que se espera en los próximos meses es una de las principales preocupaciones de muchos ciudadanos. Las estimaciones de cuántos empleos se perderán varían, pero alcanzan el 20 o 25% de la población.

Chapman comparó la situación con el periodo alrededor de la Invasión, cuando el desempleo llegó al 17%. Aseguró que en ese entonces se pudo salir adelante en parte porque empleados y empleadores llegaron a acuerdos para una reducción de horas y salarios y luego el gobierno Endara flexibilizó provisionalmente la legislación laboral.

Abogó por que se aplique esta modalidad para permitir mantener la mayor cantidad de empleos en las empresas ajustando la remuneración total, pero que al mismo tiempo el Estado provea apoyo para que la gente pueda cubrir sus necesidades.

Por su parte, el expresidente Pérez Balladares aseguró que este no es el momento ni el ambiente para introducir cambios profundos al Código de Trabajo.

La política no se queda atrás

Con respecto a los aspectos políticos de la crisis, el excandidato presidencial, Ricardo Lombana advirtió que con los escándalos de corrupción y la falta de transparencia, “la credibilidad del gobierno se ha visto comprometida y por ende la gobernabilidad a futuro para poder enfrentar la crisis.”

Si bien concedió que hay una buena valoración general de la población de que las decisiones se han tomado de manera científica, Lombana criticó la manera en que las mismas han sido comunicadas, sin permitir preguntas y con poca claridad.

El expresidente Pérez Balladares aseguró que las críticas de distintos sectores son “políticas y contradictorias”, como quienes “dicen que no están inyectando suficiente dinero en la economía y por otro que hay que quitarle el salario a los funcionarios” e hizo un llamado a la unidad.

Sin embargo, Lombana afirmó que no se le puede pedir a la oposición o a quienes estén en desacuerdo que se unan, si no hay transparencia por parte del gobierno.