Los nuevos modelos, que serán presentados durante el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona (España), suceden al Galaxy S8, uno de los éxitos de la marca.

El S9 tiene el objetivo de competir con el iPhone X, de Apple, el gran rival de Samsung, que en el cuarto trimestre de 2017 le arrebató a la marca surcoreana el lugar de líder de ventas de teléfonos en el mundo, según un estudio de la consultora IDC.

Samsung Electronics —una filial de Samsung, el mayor conglomerado de Corea del Sur que representa una quinta parte del PIB del país— está intentando recuperarse del fracaso del Galaxy Note 7, lanzado en 2016 y que tuvo que retirar de la venta por el riesgo de explosión de sus baterías.

