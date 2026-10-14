Esta noche conocemos a los tres finalistas de Tu Cara Me Suena: música, emoción y solidaridad

Los ocho famosos se juegan el pase a la gran final, con una noche dedicada a Panamá. Sigue el show desde las 8:00 p. m. y apoya a la Cruz Roja Panameña escaneando el código QR que verás en pantalla.

Ciudad de Panamá/El clonador abre sus puertas, nuevamente, con un show que promete emocionar a todo Panamá. Tu Cara Me Suena 2026 llega esta noche a su esperada semifinal con ocho famosos, una invitada de lujo y un profundo mensaje de solidaridad para las familias afectadas por los recientes sismos que han sacudido al país, especialmente en el interior.

La cita es hoy, miércoles 14 de octubre, a las 8:00 p. m. EN VIVO por TVN, TVN Pass y YouTube. Además de disfrutar de transformaciones al límite y conocer por fin a los tres participantes que avanzarán a la gran final, tendrás la oportunidad de sumarte a una causa noble durante la velada.

A lo largo de la transmisión, podrás escanear el código QR de la Cruz Roja Panameña que aparecerá en pantalla para realizar tu donación. Una oportunidad perfecta para aportar tu grano de arena mientras disfrutas del espectáculo en familia.

¡Las transformaciones de la semifinal!

El pulsador no tuvo piedad y repartió personajes sumamente exigentes que pondrán a prueba la versatilidad de cada semifinalista:

Ñero es Gusttavo Lima: "El Don de la TV" asume el reto de capturar el carisma, el romanticismo y el estilo del popular artista brasileño en la tarima.

"El Don de la TV" asume el reto de capturar el carisma, el romanticismo y el estilo del popular artista brasileño en la tarima. El Urri es Oscar D’León: El Unicornio se adentra en los terrenos de la salsa pesada, buscando dominar el fraseo, el ritmo y la contagiosa energía del "Sonero del Mundo".

El Unicornio se adentra en los terrenos de la salsa pesada, buscando dominar el fraseo, el ritmo y la contagiosa energía del "Sonero del Mundo". Rikiplops es Gipsy Kings: Una propuesta llena de carácter, rumba flamenca y potencia vocal que exigirá compaginar la fuerza coral y el estilo único de la legendaria agrupación.

Una propuesta llena de carácter, rumba flamenca y potencia vocal que exigirá compaginar la fuerza coral y el estilo único de la legendaria agrupación. Vicente es Freddie Mercury: El Pay de Limón afronta uno de los retos más imponentes de la temporada al encarnar a la inigualable leyenda del rock, combinando voz y presencia escénica.

El Pay de Limón afronta uno de los retos más imponentes de la temporada al encarnar a la inigualable leyenda del rock, combinando voz y presencia escénica. Yamilka Pitre es RDX (con Anubi Kiss, La Emperatriz): "La dueña del swing" llega acompañada y con puro flow urbano. Una presentación compartida donde la coordinación, el baile y la fuerza escénica marcarán la pauta.

"La dueña del swing" llega acompañada y con puro flow urbano. Una presentación compartida donde la coordinación, el baile y la fuerza escénica marcarán la pauta. Anarkelys es Rubby Pérez: Potencia de merengue en estado puro. La talentosa participante buscará canalizar la fuerza vocal y la característica tesitura del icónico intérprete caribeño.

Potencia de merengue en estado puro. La talentosa participante buscará canalizar la fuerza vocal y la característica tesitura del icónico intérprete caribeño. Maisa es Elphaba ( Wicked ): El universo de los musicales llega por todo lo alto a la semifinal. "La Barbie" se enfrenta a un desafío integral de canto, actuación y magia teatral.

El universo de los musicales llega por todo lo alto a la semifinal. "La Barbie" se enfrenta a un desafío integral de canto, actuación y magia teatral. Ale Merod es Natalia Jiménez: Sentimiento, garra y una potencia vocal inconfundible. Ale pondrá a prueba su expresividad para rendir homenaje a la destacada artista española.

Con Panamá en el corazón y la música como puente

En días complejos para muchas comunidades, esta entrega busca ofrecer un espacio de entretenimiento con propósito, manteniendo presentes las palabras de Maisa: “Todos nosotros llevamos a Panamá en nuestros corazones”.

Ese sentimiento colectivo se traduce hoy en una vía concreta de ayuda. Mantén tu teléfono listo para escanear el código QR de la Cruz Roja Panameña en pantalla y realiza tu donación. La solidaridad panameña se hace sentir en cada rincón del país.

Descubre a los tres finalistas

Tras ocho semanas de competencia, ensayos intensos, caracterizaciones complejas y momentos inolvidables junto al cuerpo de baile y los asesores, la temporada entra en su etapa decisiva. Al terminar la gala de esta noche, sabrás quiénes son los tres grandes finalistas que disputarán la copa.

Prepara tu barra, acomódate frente a la pantalla y sigue la semifinal hoy a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. ¡Acompaña esta noche histórica rumbo a la gran final!