Con Panamá en el corazón: mañana llega la semifinal de Tu Cara Me Suena

Una semifinal para compartir música y cariño con Panamá, dedicada a las familias afectadas por los sismos. Acompáñanos en la novena gala y descubre quiénes serán los tres finalistas.

Ciudad de Panamá/El clonador volverá a encenderse con una dedicatoria especial para Panamá. Tu Cara Me Suena 2026, llega a su semifinal y queremos compartir esta noche con las familias afectadas por los recientes sismos, especialmente con nuestros hermanos del interior del país.

Sabemos que han sido días difíciles. Desde nuestro escenario queremos hacerles llegar cariño y acompañar a quienes deseen disfrutar un rato de música, entretenimiento y unión familiar.

Nos encontramos mañana, miércoles 14 de octubre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Además de las nuevas transformaciones, conoceremos a los tres participantes que llegarán a la gran final.

Una noche con Panamá en el corazón

Cada semana, el clonador nos reúne alrededor de una canción, un personaje y esas ocurrencias que hacen especial a Tu Cara Me Suena. Mañana volveremos a encontrarnos con ese mismo cariño, teniendo muy presentes a las personas afectadas por los sismos.

La música también nos une. Puede ser ese coro que compartimos en familia, una canción que nos trae un recuerdo bonito o una presentación que disfrutamos juntos desde casa. Con ese espíritu queremos acompañarte durante esta semifinal.

Nuestra dedicatoria estará con los famosos al salir del clonador y con el equipo que los acompaña sobre la tarima. Todos formamos parte de una noche que queremos compartir con Panamá, desde el talento y el trabajo que ponemos en cada presentación.

Maisa también te invita a acompañarnos

Maisa tiene muy presente el momento que está viviendo el país y el sentimiento que comparte con sus compañeros. Antes de esta novena gala, recordó lo que significa para ellos salir al escenario y ofrecer un espacio de entretenimiento.

Para ella, parte de esta experiencia consiste en “entretener, de divertir, de traer buena energía”, incluso durante los momentos difíciles que podemos atravesar.

Su invitación es cercana: si quieres compartir un poquito de diversión, música y alegría, mañana puedes acompañarnos. Maisa y sus compañeros tienen una nueva presentación por delante y una dedicatoria que llevarán consigo.

“Todos nosotros llevamos a Panamá en nuestros corazones”, expresó. Un sentimiento que acompaña esta cita y que queremos hacer llegar hasta cada hogar.

Ocho famosos, una semifinal y tres lugares en la final

Vicente, Anarkelys, El Urri, Yamilka Pitre, Ñero, Rikiplops, Maisa y Ale Merod volverán a encontrarse con el clonador. Después de tantas identidades, ensayos y desafíos, llega el momento de descubrir quiénes darán el siguiente paso.

Cada uno ha encontrado una manera de sorprendernos durante la temporada. Hemos disfrutado actuaciones individuales, encuentros con invitados, números grupales y personajes que han puesto a prueba sus voces, sus pasos y su capacidad para interpretar.

Quizás ya tienes una presentación favorita o una barra a la que acompañas cada miércoles. Mañana podrás seguir apoyando a los famosos, disfrutar sus nuevos retos y quedarte hasta el final para conocer a los tres finalistas.

El equipo también pone el corazón

Detrás de cada transformación hay personas que trabajan para que la presentación llegue al escenario: asesores, bailarines y equipos de maquillaje, vestuario y producción.

Ese esfuerzo compartido vuelve a reunirnos en la semifinal. Los famosos asumirán sus personajes y el equipo los acompañará para construir otra noche del papá de los megas, con el cariño por Panamá presente en cada actuación.

Prepara tu espacio para disfrutar la música y compartir la semifinal con quienes tienes cerca. Desde casa podrás seguir las presentaciones, escuchar los comentarios del jurado y conocer cómo termina esta etapa de la competencia.

Mañana, miércoles 14 de octubre, a las 8:00 p. m., nos encontramos en Tu Cara Me Suena por TVN, TVN Pass y YouTube. Una noche dedicada a las familias afectadas por los sismos, con Panamá en nuestros corazones.