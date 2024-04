Arzobispo Ulloa: 'La campaña sucia significa lo mismo que infringir el quinto mandamiento: No matarás'

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, cuestionó el uso de campañas sucias y tácticas de difamación a semanas de las elecciones del próximo 5 de mayo, donde se renovarán las actuales autoridades del país.

“Hermanos, no olvidemos que la injuria, la campaña sucia, significa lo mismo que infringir el quinto mandamiento: No matarás", expresó Ulloa en su mensaje tras la homilía este domingo, 21 de abril.

El arzobispo, que en estas últimas semanas ha pedido a los panameños analizar bien a su candidato pensando en el bien común para el país y no en intereses particulares, recordó que en “la política también hay falsos pastores”.

“¿Quiénes son falsos pastores y maestros? Los que confunden, los que enseñan falsedades que parecen verdades”, acotó.

Faltan 14 días para que los panameños acudan a las urnas a elegir a 885 autoridades electas por votación popular.

“Estas dos semanas que nos separan del 5 de mayo bien pueden ser de bendición o días de un camino pedregoso; dependerá de nosotros, de cómo afrontemos la encrucijada en la que estamos”, dijo el arzobispo.

Acto seguido manifestó que “podría ser para algunos candidatos y copartidarios, estos últimos 15 días un tiempo de desesperación, sobre todo para aquellos que creen que peligran sus votos y se sienten en riesgo".

La gran tentación en la que podemos caer en estos días”, señaló, “es en la de la violencia, sobre todo la verbal, esa que nos hace perder los límites y hace que se naturalice la difamación y el insulto”.

“Hermanos, no olvidemos que la injuria, la campaña sucia, significa lo mismo que infringir el quinto mandamiento: 'No matarás'. No podemos matar la fama del otro, porque equivale a su piel, a su casa; mancharla, llenarla de cicatrices, romperla es similar al asesinato”.

Enfatizó que "nuestro llamado es claro los ataques y la campaña sucia no aportarán nada a nuestro proceso electoral".

'Autoridades deben actuar con prontitud'

También hizo un llamado a las autoridades para que velen con mayor determinación para que en los próximos días no se pierda el sentido suprema del proceso electoral . "A que puedan actuar con prontitud para detener la chabacanería, los improperios y los ataques personales"