Benicio Robinson afirma que el PRD evalúa las candidaturas a la presidencia de la Asamblea

Ciudad de Panamá/El diputado electo, Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Bocas del Toro, indicó sobre el apoyo al candidato a presidente de la Asamblea Nacional, que como partido están pendientes de las postulaciones y ver cuál es el candidato/a que puede llevar el primer año la Asamblea en la equidad que esperan todos los diputados.

Si no nos conviene la persona que de una u otra forma están postulándose, el PRD va a llevar su propia representación a la candidatura a presidente de esta Asamblea"

Las declaraciones de Robinson se dieron previo al acto de entrega de credenciales que entregó el Tribunal Electoral y que lo acreditan como diputado de la Nación.

Por su parte, Robinson enfatizó que ha estado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante los últimos seis quinquenios (30 años) y consideró que debe haber algunos relevos porque en su bancada hay muchos de sus compañeros que tienen la capacidad de ingresar a la comisión. Espera que dicha comisión tenga los quince miembros que vean la fiscalización y la ponencia de la misma, recordando que es una Ley de la República, y que estarán obligados a pagar.

Sobre Vamos

Señaló que el diputado Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, cuestionó acerca del último traslado de partida sin haberse reunido y Robinson respondió que Juan Diego se olvida y da episodios para lucirse.

"Por eso ellos dicen que yo dije que esta nueva ilusión que el pueblo ha elegido, y el 1 de julio cuando arranque la Asamblea va a decir quiénes son. Él siempre manifiesta su pensar y yo se lo respeto", expresó Robinson.

"Se han aprobado, pero él mismo (Juan Diego Vásquez) aprobó el proyecto de ley que genera el presupuesto, y dentro de dicho proyecto dice que si en quince días no se reúne la Comisión de Presupuesto, los proyectos que se hayan metido solamente en traslado porque los créditos no pasan por esa misma situación, entran en vigencia, dijo Robinson".

Yo no conozco esa coalición 'Vamos' como una figura partidista, dijo Robinson".

Presupuestos

Igualmente, el diputado Robinson expresó que en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aparece todo, ya que ellos solo aprueban o desaprueban.

El presupuesto es elaborado por el MEF, la dirección o el ministerio, no por la Asamblea; todo está en transparencia y los medios, aseguró Robinson.

Robinson, sobre las finanzas públicas para el cierre 2024, dijo que no es cierto lo que se dice, ya que no se ha visto que el presupuesto va a ser ejecutado al 100%, indicando que el presupuesto de este año no ha sido ejecutado ni el 30% o 40% de lo que había sido presupuestado desde enero hasta la fecha.