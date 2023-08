Blandón insta a Lombana a dejar la 'demagogia' y sentarse a hablar

Ciudad de Panamá/Presentada la oferta electoral de los candidatos presidenciales, inician dos meses de conversaciones y reuniones y de un juicio político en aras de lograr esos bloques también llamados alianzas.

En ese sentido el candidato presidencial por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, instó al también presidenciables por el Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, a dejar la demagogia y si realmente hay interés por construir una alianza que pueda cambiar las cosas en el país, se sienten hablar.

El panameñista le recordó a Lombana que lleva años de tener los mismos compromisos que ahora él ha usado en su campaña, antes que si quiera los tuviera y "no solamente son de palabra".

Y es que, para Blandón, ir solo en el camino hacia mayo de 2024 significa con seguridad que no vas a ganar la elección. A su parecer de nada vale darse golpes de pecho que tú eres el de la mejor propuesta y el mejor para el cargo, si al final no ganas y no se logra hacer realidad lo que querías hacer.

“Alguien se va a terminar bajando porque al final no es posible una alianza con dos o tres candidatos presidenciales. La realidad es que al 30 de septiembre va a haber alianzas y va haber candidaturas que hayan declinado”, sostuvo.

Incluso Blandón se atrevió a decir que estaría dispuesto a conformar una alianza donde él no fuese el principal.

El Panameñismo no va a una alianza a ver que puesto le pueden dar en el Gobierno o qué puesto da. Aquí tiene que haber un pacto por Panamá y temas mínimos en los que podamos coincidir con los otros partidos en alianza”.

Al ser consultado si es de su interés una alianza con el Movimiento Otro Camino, Cambio Democrático u otro colectivo, el presidenciable respondió que le interesa una alianza con todos aquellos que coincidan en que hay que cambiar la Constitución, consideren importante la lucha contra la corrupción e incentivo de políticas para incrementar la inversión pública.

Blandón recordó que en la historia de Panamá de 1989 hacia adelante todos los que han ganado la presidencia de la República lo han hecho como parte de una alianza, incluso el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvo la actual presidencia con los votos del Molirena.