'Bloque independiente no existirá luego que se formalicen alianzas', afirma Cabrera

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema electoral panameño está diseñado y estructurado para los partidos políticos, por lo que el bloque independiente, no existirá como tal, luego que los colectivos políticos formalicen las alianzas en noviembre, así lo visualiza el analista político, Edwin Cabrera.

Así las cosas, según el analista los partidos políticos abrumarán todo el tema de la campaña y los independientes tendrán entonces que decidir a qué candidato apoyar.

Quién es el candidato a la presidencia que encarna esta independencia, Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha o Maribel Gordón, que se identifica a un sector de la izquierda panameña? No estoy seguro” — Edwin Cabrera - Analista Político

Por otro lado, opina que una figura de vicepresidente no suma. “Ni ahora, ni antes recuerdo que alguien vote llevado por una figura de vicepresidente”.

Movimiento Otro Camino

Sobre el Movimiento Otro Camino, destaca que no han querido entender que las elecciones se ganan sumando y no restando votos. Esto no significa que vas a sumar a cualquiera “ni que vas a sumar a corruptos ni a gente hedionda”.

A su juicio, la imagen que ha dejado Lombana es que con él nadie puede hablar, ni lograr acuerdos y que se ha auto aislado.

Opina que la soledad de Lombana, no es la misma que la de Martín Torrijos, en no hacer alianzas porque la diferencia está en que evidentemente este último despega con una cantidad grande de electores, todos los desafectos del Partido Revolucionario Democrático.