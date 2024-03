Armando Baca Contreras, candidato a representante de San Juan, Colón por el PRD

Propuestas del candidato:

Me comprometo a apoyar as propuestas deportivas, actividades culturales, trabajo social a nivel del turismo. Propuestas del trabajo civico y muchas cosas que hacen falta en nuestro corregimiento, al final no alcanzarian las paginas para enumerar lñas necesidades que hay en el corregimiento, como lo son las calles en mal estado, veredas, puentes, caminos y demás como la falta de agua, personas viviendo en situaciones precarias, es por eso que he resumiedo en cortas lineas nuestra gestión y de ser elegido tratar de cumplir a cabalidad lo que hemos descrito.

¿Qué día son las elecciones generales en Panamá?

El Tribunal Electoral (TE) oficializó que las Elecciones Generales en Panamá se llevarán a cabo el domingo del 5 de mayo de 2024.

En estas elecciones, se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 702 representantes de corregimientos y 11 concejales, todos con su respectivo suplente para el mandato constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Por ley, en Panamá las elecciones generales se hacen cada 5 años, el primer domingo de mayo. Esta vez, según el nuevo código electoral, cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2021, el proceso abre el 1 de junio, dos años antes de los comicios.

Más de 3 millones de panameños podrán votar el día cinco a través de los 3,007 centros de votación y 7,532 mesas habilitadas, según informes sobre los acercamientos que se han realizado con estamentos de seguridad y organismos de emergencia que darán asistencia y vigilancia.