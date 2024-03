Diana Pájaro, candidata a representante de Sabanitas, Colón por Libre postulación

Propuestas del candidato:

Lo primero que debemos tener en cuenta es que es un representante de

corregimiento,

Es aquel que debe velar por los ciudadanos de su corregimiento, debe ser garante que el recurso llegue en igualdad de condiciones para todos. Pero debemos preguntar se está cumpliendo actualmente, con lo que la ley manda pues en el 2018 tome la decisión de aspirar a las primarias del PRD. El partido donde me escribí desde los dieciocho años de edad, en la cual no fui favorecida quede en tercer lugar pero no me limite apoye a mis copartidarios los cuales hoy son gobierno.pero al parecer los recursos son utilizado para guardarlos para reelección y no para lo que debe ser el pueblo de sabanita, por ese motivo no descanse he utilizado mis recursos para ayudar a la comunidad, hola amigos de sabanita me presento mi nombre es Diana Pájaro hija tercera de cuatro hermanos, hija de dos padres humilde que con mucho esfuerzo y sacrificio me educaron en el camino del bien, recuerdo muy bien la primera vez que incursione en el mundo político llegue donde el representante de corregimiento y le solicite el apoyo con ayuda social universitaria ya que en mi hogar no contaban con los recursos suficiente, la cual se me negó por no ser de su cúpula, desde ese día decepcionada me prometí luchar por los ideales de nuestro jóvenes de sabanita,

1. todos sabemos que el representante de corregimiento debe tener contacto constante con el IFARHU. Para dar soluciones de estudios pero no se está dando no quiero pensar que sea por falta de preocupación o por falta de gobierno de no cumplir con la ley, pero mediante esta gestión que Dios primero tendré la oportunidad de administrar del 2024-2029, me comprometo a entrar a el IFARHU para darle seguimiento y lograr ayudas sociales universitaria,

2. para nuestro jóvenes, dentro del marco que me compete en tema de educación sabanita cuenta con cuatro centro oficiales del país, dos escuelas que llegan hasta sexto grado, una que llega a tercer año y otra que llega hasta sexto año, donde estudian las mayorías de los jóvenes de sabanitas que son el futuro del país, pretendo adecuarme en las escuela tratando de conseguir ayuda para los niños de escaso recurso cuente con mi apoyo. También entraría a el colegio el cual permitirá captar a los jóvenes y saber cuáles son lo padecen de alguna vulnerabilidad económica,

3. luego de este estudio sabanita es uno de los corregimiento con mayor frecuencia económica tenemos la dicha de contar con tres supermercado, pero quien fiscaliza su acción social sobre nuestra sociedad me comprometo que realizare las alianza entre todos para llevar una cena diaria caliente los lugares con más pobreza de mi corregimiento como el regimiento de los nuestro, santa Rita arriba, con esta acción no solo le daremos un alivio a esto niños que muchas veces no tienen que cenar.

4. dentro de este corregimiento en mi recorrido me di cuenta que solo existe un lugar de recreación el cual se encuentra en la Irving saladino mi ideal será trabajar cerca de nuestros diputados electos para los mismo consigan el presupuesto para el manteniendo del mismo y dentro del mismo contexto cabe señalar que las canchas de juego no se le da un mantenimiento por lo cual las obras del estado se llegan a deteriorar.

5. por eso con mi equipo organizaremos la jefatura de áreas la misma deberá velar por el mantenimiento de áreas verdes no solo de las afuera si no de los regimientos de sus alrededores donde contemos con infraestructura publica, lograremos con donativos de los comercios la equiparación para el deporte con el lema más deportes menos violencia. Esto nos permitirá que nuestro niños y jóvenes se recreen, dentro de mi caminar

6. he descubierto que el MEF de panamá por cada comercio que saque aviso de operación debe darle una parte a la junta comunal no ce si el mismo se está dando en esto momentos pero durante nuestra gestión de ser electa seré cautelosa de utilizar el recurso del estado para el bien y no para mí.

7. también fiscalizare directamente a la empresa de aseo considero que la empresa no está cumpliendo con su contrato de concepción por eso inmediatamente llegue a el concejo de colon, pediré que se le revoque el mismo o se estudie y se legalmente sean responsable ante la asep por su mal funcionamiento,

8. dentro de mi gestión tomare en cuenta la descentralización para que el mismo sea utilizado con cautela y no con sobres costo daré una declaración de mis vienes anualmente lo cual me permitirá dar a conocer mi gestión.

9. me comprometo a empezar inmediatamente ocupe el cargo hacer las reuniones parmente con la CSS, para que la misma se comprometa con la expansión la policlínica que para mí ya debe contar con mayor especialista y mayor espacio para atención de nuestra comunidad, quiero recordarles que no será fácil y sé que suena como una utopía pero considero que tengo la fuerza necesaria y estaré rodeada por el mejor equipo. Mi corregimiento necesita oportunidades y no más mentiras, soluciones concentras es lo que ofrezco como independiente mis intereses responde a el pueblo solo a ellos que emana el poder.

¿Qué día son las elecciones generales en Panamá?

El Tribunal Electoral (TE) oficializó que las Elecciones Generales en Panamá se llevarán a cabo el domingo del 5 de mayo de 2024.

En estas elecciones, se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 702 representantes de corregimientos y 11 concejales, todos con su respectivo suplente para el mandato constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Por ley, en Panamá las elecciones generales se hacen cada 5 años, el primer domingo de mayo. Esta vez, según el nuevo código electoral, cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2021, el proceso abre el 1 de junio, dos años antes de los comicios.

Más de 3 millones de panameños podrán votar el día cinco a través de los 3,007 centros de votación y 7,532 mesas habilitadas, según informes sobre los acercamientos que se han realizado con estamentos de seguridad y organismos de emergencia que darán asistencia y vigilancia.